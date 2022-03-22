Belçikalı oyuncunun İtalya'ya gideceği iddiası

22 Mart 2022 Salı, 00:00

Milan'ın, Liverpool'dan Belçikalı forvet Divock Origi'nin transferini bitirdiği iddia edildi.

ANLAŞMA YAKIN

İtalyan basınında yer alan habere göre, Milanlı idarecilerin, Origi'nin istediği 3.5-4 milyon Euro bandındaki yıllık ücreti ödemeye sıcak baktıkları ve anlaşmanın yakın olduğu belirtildi.

TRANSFERİNDEN EMİN

Haberde, Liverpool ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek ve boşa çıkacak Belçikalı futbolcunun da Milan'a transferine artık kesin gözüyle baktığı kaydedildi.

Milan'da teknik direktör Stefano Pioli'nin, Origi'yi ileri ucun merkezinde ve kanatlarda oynayabildiği için istediği, tek hedefinin 26 yaşındaki futbolcu olmadığı ifade edildi.

SCAMACCA DA LİSTEDE

Pioli'nin Origi dışındaki hücumdaki alternatiflerinden birinin de Sassuolo forması giyen İtalyan oyuncu Gianluca Scamacca olduğu aktarıldı.