Belçikalı oyuncunun İtalya'ya gideceği iddiası
İtalya Ligi ekibi Milan'ın, Liverpool ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Belçikalı futbolcu Divock Origi ile anlaşmaya yakın olduğu ileri sürüldü.
Milan'ın, Liverpool'dan Belçikalı forvet Divock Origi'nin transferini bitirdiği iddia edildi.
ANLAŞMA YAKIN
İtalyan basınında yer alan habere göre, Milanlı idarecilerin, Origi'nin istediği 3.5-4 milyon Euro bandındaki yıllık ücreti ödemeye sıcak baktıkları ve anlaşmanın yakın olduğu belirtildi.
TRANSFERİNDEN EMİN
Haberde, Liverpool ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek ve boşa çıkacak Belçikalı futbolcunun da Milan'a transferine artık kesin gözüyle baktığı kaydedildi.
Milan'da teknik direktör Stefano Pioli'nin, Origi'yi ileri ucun merkezinde ve kanatlarda oynayabildiği için istediği, tek hedefinin 26 yaşındaki futbolcu olmadığı ifade edildi.
SCAMACCA DA LİSTEDE
Pioli'nin Origi dışındaki hücumdaki alternatiflerinden birinin de Sassuolo forması giyen İtalyan oyuncu Gianluca Scamacca olduğu aktarıldı.
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