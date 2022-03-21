Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz: Portekiz'e karşı savunursanız, kazanamazsınız

21 Mart 2022 Pazartesi, 22:34

Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Portekiz maçı öncesi Ntv'de dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, "Portekiz gibi maça hazırlanırken, bilgi alış verişinde bulunmak her zaman iyidir. Aklımdan geçenlerle ilgili konuşmazsam, tartışma benim için de çok hoş olmayan bir şekilde gerçek dışı gidebiliyor" dedi.

"RONALDO DOMİNE EDER"

Portekizli yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo hakkında konuşan Kuntz, "Ronaldo, bir takımda oynuyorsa, takımı domine edecek kişidir. Manchester United'da, Portekiz'de ya da başka bir takım olması önemli değil. Takımını ve arkadaşlarını önemseyen bir isim" ifadelerini kullandı.

"KAĞIT ÜZERİNDE FAVORİ VAR"

Kuntz, takım ruhunun öneminden bahsederek "Öncelikle önümüzde istatistikler var. Portekiz takımı, Ronaldo, kaç gol atmış. Toplamda kaç gol atılmış, FIFA sıralaması var. Kağıt üzerinde bir favori var ve bu Portekiz. Artık bugün oynayacağız. Buradaki performans çok önemli. Hakem ilk düdüğü çaldığı zaman, oyuncuların teker teker kalitesinin de üzerindedir, takım ruhudur. Sizin kazanma isteğiniz ne kadar yüksektir. Buna bakar birçok şey, bunu Real Madrid-PSG maçında gördük. Aynı kalitede olduklarını düşünecek olursanız, takım ruhuyla daha çok isteyen taraf kazandı" diye konuştu.

Oyuncuların telefon kullanımı hakkında konuşan Kuntz, "Ordudaki general gibi davranamazsınız ama oyuncularla konuştuğumuz zaman telefonu bırakınca herkesin birbiriyle daha fazla konuştuğunu gördük. Siz bana soru sorduğunuzda elimde telefon olsa bunun saygısızlık olduğu anlamına gelir. Biz de yemeklerde bir araya geldiğimizde, son yemeğini bitiren kişiye saygı gösteriyoruz. Ortak zamanı da faydalı olarak kullanabiliriz" dedi.

"İLETİŞİM DEĞİŞTİ"

Kuntz, iletişimin öneminden bahsederek "Almanya'da genç takımlarla çalıştım, yeni jenerasyonu yakından tanıma fırsatı buldum. Bizim dönemimizde olduğu gibi sosyal görüşmeye alışkın değiller. Geçmişle karşılaştırıldığında iletişimin değiştiğini söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

"OFANSİF OLARAK GÜÇLÜYÜZ"

Ofansif olarak güçlü olduklarını söyleyen Kuntz, "Kağıt üzerinde en büyük şansı tanıyacak maç planına ihtiyacımız var. Oyuncuları da bu maç planına inandırmak gerekiyor. Eğer sadece Portekiz'e karşı savunursanız, kazanamazsınız, buna inanıyorum. Pozisyon yaratabilecek oyuncularımız var. Ofansif olarak güçlüyüz, aynı zamanda savunmamız da iyi. Cesaretle sahaya çıkabilecek bir takımız. Çağlar'ı görüyorum mesela, onu geçmek, gol atmak kolay değil mesela" diye konuştu.

KUNTZ'DAN ARDA GÜLER SÖZLERİ

Fenerbahçeli genç futbolcu Arda Güler'e de değinen Kuntz, "17 yaşındaki bir çocuğa bir uzman gibi neden takımda değilsin diye sorulmaması lazım. 90 dakika bir kez bile oynamamış bir oyuncuya neden kadroya alınmadın diye soruyorsun. Buna hazır olmayan birini sahaya sürmek hiç sorumluca olmaz" dedi.