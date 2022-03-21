Pepe, Portekiz Milli Takımı kadrosundan çıkarıldı
Koronavirüs testi pozitif çıkan Pepe, Portekiz Milli Takımı kamp kadrosundan çıkarıldı. Tecrübeli oyuncunun yerine Tiago Djalo kadroya dahil edildi.
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 24 Mart Perşembe günü deplasmanda karşılaşacağı Portekiz'de, koronavirüs testi pozitif çıkan Pepe kadrodan ayrıldı.
Porto takımında forma giyen 39 yaşındaki defans oyuncusu Pepe'nin kadrodan çıkarıldığını duyuran Portekiz Futbol Federasyonu, bu futbolcunun yerine Lille'de forma giyen 21 yaşındaki Tiago Djalo'nun kadroya dahil edildiğini açıkladı.
Djalo, 21 yaş altı Portekiz Milli Takımı'na çağrılmıştı.
Portekiz'de teknik direktör Fernando Santos'un ilk 11'inde defansta düzenli olarak forma giyen Pepe dışında Ruben Diaz da sakatlığı nedeniyle Türkiye karşılaşmasında forma giyemeyecek.
Portekiz'de ayrıca sakatlığı olan orta saha oyuncusu Ruben Neves'in de yerine Vitor Machado Ferreira (Vitinha) kadroya alınmıştı.
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