Belçikalı stoper Jason Denayer'e Premier Lig kancası!
İngiliz basını Premier Lig ekibi Wolverhampton'ın adı transferde Galatasaray ve Trabzonspor ile anılan Belçikalı stoper Jason Denayer ile ilgilendiğini yazdı.
Lyon'dan ayrıldıktan sonra Türk takımlarıyla da adı geçen Jason Denayer'e yeni bir talip çıktı.
İngiliz basınında yer alan haberde, Wolverhampton'un Belçikalı savunma oyuncusuna 3 yıllık kontrat teklif ettiği aktarıldı. İki taraf arasında yapılan görüşmelerin olumlu şekilde devam ettiği ifade edildi.
Denayer'in, kariyerinde daha önce Manchester City ve Sunderland formaları giymesi nedeniyle İngiltere tecrübesinin bulunduğu aktarıldı.
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