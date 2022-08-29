Galatasaray, Sacha Boey için gelen teklifi reddetti!

Galatasaray'ın İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) kulübü Udinese'nin Sacha Boey için yaptığı transfer teklifini reddettiği ileri sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
29 Ağustos 2022 Pazartesi, 15:21
Galatasaray, Sacha Boey için gelen teklifi reddetti!
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Galatasaray'da son dönemde oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken Sacha Boey'in talipleri artıyor. 21 yaşındaki sağ bek oyuncusu için İtalya Serie A ekibi Udinese sarı-kırmızılı takıma resmi teklif yaptı

4.5 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

Fanatik'in haberine göre, Udinese Sacha Boey için 4.5 milyon Euro'luk resmi teklif yaptı ancak sarı-kırmızılı takım ret cevabı verdi. 21 yaşındaki futbolcuyla Hellas Verona, Monza ve Southampton da ilgileniyor.

OKAN BURUK "KALACAK" DEMİŞTİ

Sacha Boey ile ilgili çıkan transfer söylentilerine teknik direktör Okan Buruk cevap verdi. Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulunan Buruk, Boey'i satmayacaklarını ifade etti.

OKAN BURUK'UN YAPTIĞI AÇIKLAMA

"Sacha Boey bizimle devam edecek; performans olarak takımın en iyilerinden biriydi... Mertens'in performansından mutluyuz. Şu anda belki %60'ında; %100'ünü yakaladığımızda bizim için çok daha önemli bir oyuncu olacak..."  


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