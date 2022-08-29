Galatasaray'da Omar Elabdellaoui'ye Fransız kancası!
İngiliz basını, Süper Lig ekibi Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui'ye Marsilya'nın talip olduğunu yazdı.
Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen Omar Elabdellaoui'ye talip çıktı.
İngiliz basınında yer alan habere göre; Marsilya, Galatasaray'ın Norveçli sağ bek oyuncusuna talip oldu.
Sarı-kırmızılıların oyuncuyu kadroda düşünmediği ve bu transfere onay vereceği belirtildi.
Omar Elabdellaoui'nin bu teklife nasıl bir yanıt vereceği ise merak ediliyor. Transfer ile ilgili kısa sürede gelişmeler yaşanması bekleniyor.
Başarılı oyuncu, 2021 yılında yaşadığı talihsiz olay sonrası ciddi bir sakatlık yaşamış ve uzun süre sahalardan uzak kalmıştı.
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