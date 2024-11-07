Benfica, Bayern Münih deplasmanında tek golle yıkıldı!
Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda karşılaştığı Bayern Münih'e 1-0 mağlup oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Bayern Münih, sahasında Benfica'yı konuk etti. Allianz Arena'deki maç metroda yaşanan sıkıntı nedeniyle 15 dakika geç başladı. Bayern Münih, sahasındaki maçı 1-0'lık skorla kazandı.
Karşılaşmanın ilk yarım saatinde iki takım da kaleye şut çekemedi ve devre 0-0 sona erdi.
Bayern Münih, aradığı golü 67. dakikada buldu. Alman ekibine galibiyeti getiren tek golü bu dakikada Jamal Musiala attı.
MİLLİ OYUNCULAR FORMA GİYDİ
Benfica'da milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Kerem 56, Orkun 79 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Bayern Münih, Devler Ligi'nde 6 puana yükseldi. Benfica da 6 puanda kaldı.
Bayern Münih, bir sonraki maç haftasında sahasında Paris Saint-Germain'i ağırlayacak. Benfica, Monaco deplasmanına gidecek.
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