Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü oynadı: Benfica 3 golle yarı finale çıktı!

Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica, Portekiz Lig Kupası'nın çeyrek finalinde karşılaştığı Santa Clara'yı 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü oynadı: Benfica 3 golle yarı finale çıktı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.10.2024 - 09:47

Portekiz Lig Kupası çeyrek final karşılaşmasında Benfica, Santa Clara'yı konuk etti.

Estadio da Luz'da oynayan maçı ev sahibi 3-0 kazandı ve yarı finale yükseldi.

İlk yarının golsüz eşitlikle tamamlandığı maçta goller ikinci yarıda geldi.

PAVLIDIS DAMGA VURDU

Angel Di Maria, 71. dakikada vole ile şık bir gol atarak perdeyi açtı. Di Maria'nın golünde asist yapan Vangelis Pavlidis, 76. ve 80. dakikalarda attığı gollerle skoru belirledi.

Mücadeleyi 3-0 galip tamamlayan Benfica, Portekiz Kupası'nda yarı finale yükselen takım oldu.

MİLLİLER NE YAPTI?

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Kerem Aktürkoğlu, 78. dakikada yerini Andreas Schjelderup'a bıraktı. Orkun Kökçü ise ikinci yarının başında Renato Sanches'in yerine oyuna girdi.


Etiketler: #kerem aktürkoğlu #orkun kökçü #Benfica #Portekiz Lig Kupası

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