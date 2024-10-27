Kerem Aktürkoğlu hat-trick yaptı: Benfica kendi evinde çok farklı!
Kerem Aktürkoğlu'nun formasını giydiği Benfica, Portekiz Ligi'nin 9. haftasında kendi sahasında ağırladığı Rio Ave'yi 5-0 mağlup etti.
Portekiz Ligi'nin 9. haftasında Bruno Lage'nin ekibi Benfica evinde Luis Freire'nin yönetimindeki Rio Ave'yi 5-0 mağlup etti.
Estadio da Luz'da oynanan maçta Benfica'da forma giyen milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu, ilk yarıda attığı 3 golle maça damga vurdu.
KEREM AKTÜRKOĞLU TARİHE GEÇTİ
Kerem Aktürkoğlu'nun golleri 12, 16 ve 45+2'de gelirken, Benfica'nın diğer gollerini 79. dakikada Andreas Schjelderup ve 81. dakikada Zeki Amdouni attı.
Rio Ave karşısında ilk yarıda hat-trick yapan Kerem Aktürkoğlu, Darwin Nunez'in 2021 yılındaki Belenenses maçından sonra bir Portekiz Ligi maçının ilk yarısında hat-trick yapan ilk Benficalı futbolcu oldu.
Etiketler: #kerem aktürkoğlu #Benfica #Rio Ave #portekiz ligi
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