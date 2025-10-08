Benfica'daki tazminat miktarı ne kadar? Rui Costa'dan Jose Mourinho yanıtı!

Benfica'da yeniden başkanlık görevine aday olan Rui Costa, Portekiz basınından A Bola'ya konuştu. Rui Costa, Bruno Lage'den sonra teknik direktörlük görevine getirilen Jose Mourinho ile ilgili ifadeler kullandı.

Rui Costa, "Bruno Lage'nin muhafazakar, tutucu bir futbol tarzına sahip olduğu için gönderildiğini düşünen taraftarlar var. Mourinho da yakın geçmişte böyle olmasıyla tanınıyor" şeklinde gelen hatırlatmanın ardından, "Mourinho'yu öyle görmüyorum. Mourinho'yu; sahip olduğu kadroları, takımları ve oynadığı maçları olduğu gibi yorumlamayı bilen zeki bir teknik direktör olarak görüyorum" dedi.

"MOURINHO SÖYLEMİŞTİ"

Portekizli futbol insanı, sözlerine, "Mourinho, hücumcu bir takım olacak kadroya sahip, kazanmak için oynayan ve hücumcu bir kulüpte. Benfica taraftarları, sadece kazanmakla yetinmez. Futbolla, oynanan oyundan keyif alarak kazanmak istiyorlar. Ve bir avantaj var, Mourinho Portekizli ve Benfica'nın gerçekliğini çok iyi biliyor, Benfica taraftarlarının neyi sevdiğini ve mutlu olmak için neye ihtiyaç duyduklarını mükemmel bir şekilde anlıyor. Mourinho, Benfica dünyasının farkında" diye konuştu.

Transfer sorusuna cevap veren Rui Costa, "Bir şey yapılması gerekiyorsa, bu takımın iyiliği içindir. Benfica, benim görev sürem boyunca ocak ayında kadrosunu güçlendirmek için her zaman hazırdı. Lage, kadronun oluşturulma şeklini övdü; Mourinho, Benfica ile karşılaştığında Benfica'nın harika bir kadrosu olduğunu söylemişti ve şimdi o kadroyla çalışıyor ve kendi çalışma modeli için bir eksik olduğunu düşünebilir. Öyle bir şey olursa, sorunu çözmek için buradayız. Ancak kadro, tüm pozisyonları geniş bir şekilde kapsayacak şekilde oluşturuldu" dedi.

TAZMİNAT MADDESİ

"Benfica'nın başkanı olmasaydınız, bir başkanın seçimlerden bir ay önce iki yıllık sözleşmeyle yeni bir teknik direktör işe alması hakkında ne düşünürdünüz?" sorusun cevap veren Rui Costa, "Ona teşekkür ederdim. Ekim ayında kalmazsam, kalacağıma inanıyorum, Mourinho'yu evime götürüp hafta boyunca benimle antrenman yapmasını istemem! O, Benfica'nın teknik direktörü ve sıradan bir teknik direktör değil, modern futbol tarihinin en büyük teknik direktörlerinden biri. Bu konuda fazla gürültü, karışıklık da olmadı. İnsanlar, Benfica'nın sezonu bırakmayacağını anladılar. Benfica'da hayat, seçimler yüzünden durmaz. Hem adaylar hem de Benfica üyeleri, Benfica'nın teknik direktörsüz kalmaması nedeniyle mutlu olmalılar" dedi.

Benfica, Jose Mourinho ile 2027'ye kadar sürecek sözleşme imzaladı. Taraflar arasında yapılan anlaşmaya göre, Benfica'nın sezon bittikten sonra belirli bir süre içerisinde Mourinho'nun sözleşmesini belirli bir bedel karşılığında feshetme hakkı bulunuyor. Ancak Benfica, bu maddeyi kullanırsa Jose Mourinho'ya tazminat ödeyecek.

Bu tazminatın ne kadar olduğuyla ilgili gelen soruya cevap veren Rui Costa, "Bu bedelsiz bir ayrılık olmaz! Sıradan bir teknik direktörden bahsetmiyoruz. Maaşının yarısından az bir miktardan bahsediyoruz. Mourinho'nun yaklaşımından çok memnun kaldım. Seçimler yaklaşırken, 'Tamam, evet, sezon sonunda herhangi bir sorun olursa, yardım etmek için buradayım' diyerek Benfica ile sözleşme imzalamayı kabul edecek çok fazla teknik direktör yok. Benfica taraftarları, teknik direktörlerinden memnun olmalı. Hepimizin hayalini kurduğu bir gerçeklik var, bu maddenin yerine gelmemesi ve sözleşme yenileme maddesinin devreye girmesi. Bu Benfica ve hepimiz için iyi olurdu" dedi.

5 MAÇTA 2 GALİBİYET

Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra Benfica'nın başına geçen Mourinho, Portekiz ekibi ile şu ana dek 5 maça çıktı. Mourinho, bu maçlarda; 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.