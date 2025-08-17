Cumhuriyet Gazetesi Logo
Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu ve Mourinho açıklaması: 'Onunla ilgili görüşlerimi...'

Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu ve Mourinho açıklaması: 'Onunla ilgili görüşlerimi...'

17.08.2025 09:24:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu ve Mourinho açıklaması: 'Onunla ilgili görüşlerimi...'

Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, basın toplantısında Kerem Aktürkoğlu ile Jose Mourinho hakkındaki sorulara yanıt verdi.

Benfica, Portekiz Ligi'nin 4. haftasında Estrela da Amadora'yı deplasmanda mağlup ederek yoluna kayıpsız devam etti.

Mücadelenin ardından konuşan teknik direktör Bruno Lage, Kerem Aktürkoğlu ve Jose Mourinho hakkında açıklamalarda bulundu.

KEREM AKTÜRKOĞLU AÇIKLAMASI

A Bola'nın aktardığına göre, Galatasaray'dan transfer edilen Kerem Aktürkoğlu'nun neden oynamadığı yönündeki soruyu cevaplayan Lage, "Bu tamamen teknik bir tercihti. Andreas iyi oynuyordu, hıza ihtiyacımız vardı, Prestianni'yi tercih ettik. Aktürkoğlu çok mutlu, yeni numarasını seçti ve sezona iyi başladı. Sıradaki maçlarda oynayacak" cevabını verdi.

MOURINHO YORUMU

Lage, Jose Mourinho ile ilgili soruya ise kısa bir yanıt vererek, "Onunla ilgili görüşlerimi bir sonraki maçın basın toplantısında paylaşacağım" dedi. 

İlgili Konular: #Benfica #jose mourinho #kerem aktürkoğlu #Bruno Lage

İlgili Haberler

Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası Mauro Icardi'den flaş paylaşım!
Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası Mauro Icardi'den flaş paylaşım! Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, Fenerbahçe'nin Süper Lig'de deplasmanda Göztepe ile 0-0 berabere kaldığı maçın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
Fenerbahçe'de flaş Çağlar Söyüncü gelişmesi!
Fenerbahçe'de flaş Çağlar Söyüncü gelişmesi! Fenerbahçeli Çağlar Söyüncü, Trendyol Süper Lig 2.hafta mücadelesindeki Göztepe maçının kadrosuna alınmadı.
Eski hakemler Göztepe-Fenerbahçe maçını yorumladı: Penaltı ve kırmızı kartlar doğru muydu?
Eski hakemler Göztepe-Fenerbahçe maçını yorumladı: Penaltı ve kırmızı kartlar doğru muydu? Fenerbahçe, Süper Lig'in ikinci haftasında deplasmanda oynadığı Göztepe ile 0-0 berabere kaldı. Eski hakemler karşılaşmadaki tartışmalı kararları yorumladı.