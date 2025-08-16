Fenerbahçe'de flaş Çağlar Söyüncü gelişmesi!

Fenerbahçe, ilk hafta oynanacak Alanyaspor maçının ertelenmesinin ardından, Trendyol Süper Lig 2. hafta mücadelesiyle ligdeki ilk maçına Göztepe karşısında çıkacak.
Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak maçı Yasin Kol yönetecek.
Mücadeleye dakikalar kala sarı-lacivertlilerin maç kadrosu açıklandı. Milli stoper Çağlar Söyüncü, teknik heyetin kararıyla kadroya dahil edilmedi.
Çağlar Söyüncü, Göztepe maçının kadrosuna alınmazken ayrılması gündemde olan Alexander Djiku'nun alınması soru işaretlerine yol açtı. Ayrıca Sarı-lacivertlilerin genç stoperi Yiğit Efe Demir de kadroda yerini aldı.