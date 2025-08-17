Eski hakemler Göztepe-Fenerbahçe maçını yorumladı: Penaltı ve kırmızı kartlar doğru muydu?

beIN Trio ekibi, Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında oynanan Göztepe - Fenerbahçe maçının ardından, hakem Yasin Kol’un kararlarını değerlendirdi.

Eski hakemlerin yorumları şu şekilde:

AMRABAT'IN MÜDAHALESİNDE PENALTI VAR MI?

-3. dakikada Amrabat'ın Janderson'a yaptığı müdahale sonrası devam kararı doğru mu?

Bülent Yıldırım: "Tabanla rakibine temas var. Çok net, açık, kanıtlanabilir penaltı. VAR müdahale etmeliydi."

Bahattin Duran: "Devam kararı yanlış. Benim için penaltı ve sarı kart olmalıydı."

Deniz Çoban: "Bu bir penaltı."

FRED'E YAPILAN MÜDAHALEDE DEVAM KARARI DOĞRU MU?

-17. dakikada Fred'e yapılan müdahale sonrası devam kararı doğru?

Bülent Yıldırım: "Dizle, Fred'e yapılan net faul kaçmış."

Bahattin Duran: "Hava topuna diz önde çıkılmaz. Kontrolsüz faul. Çok net faul ve sarı kart."

Deniz Çoban: "Faul ve sarı kart olmalıydı."

EN NESYRI'NİN GÖRDÜĞÜ SARI KART

-20. dakikada En-Nesyri'ye gösterilen sarı kart doğru mu?

Bahattin Duran: "Rakibini görünce ayağını geri çekti ve temas olmadı. Sarı kart kararı yanlış."

Bülent Yıldırım: "Temas yok. Hamlesi yok, taban göstermedi. En-Nesyri hissedince ayağını geri çekti. Yanlış sarı kart."

Deniz Çoban: "Yanlış bir sarı kart."

DURAN'A GÖSTERİLEN SARI KART DOĞRU MU?

-42. dakikada Duran'a gösterilen sarı kart doğru mu? Fazlası olur mu?

Bülent Yıldırım: "Dirsek yüze değil göğse geldi. Sarı kart doğru."

Bahattin Duran: "Duran pası verdi, mücadele sonlandı. Duran dirseğini aldı, yukarıdan aşağı doğru salladı. Bence amacı rakibinin göğsüne vurmak değildi. Bir silah olarak kullandı. Yüze gelseydi çok net kırmızı diyecektik. Bu haliyle de bu pozisyon kırmızı kart olmalıydı."

Deniz Çoban: "Bu bir kırmızı kartın kriterlerinden biri; nereyle nereye? Vücudun hassas olan yeri var, olmayan yeri var? Elmacık kemiğine gelse kırar. Parmağı göze sokarsınız yaralayıcıdır, göğse bastırırsanız faul olmaz. Kramponun vidasıyla yaralar, üstüyle yaralamaz. Bu önemli bir kriter, nereyle nereye? Bu bir şiddetli hareket. Top için mücadele yok. Kolu araç mı, silah mı; dirseğinin sivri tarafını kullandı, bence silah. Niyeti de kötü bence. Bu dirsek göğse geldi. Benim açımdan bu kırmızı kart olmalıydı."

JUAN'IN İKİNCİ SARI KARTI DOĞRU MU?

-Juan'ın ikinci sarı kartı doğru mu?

Bahattin Duran: "Hakemin kartını destekliyorum."

Bülent Yıldırım: "Juan sol ayağıyla faul yaptı. O faulden sonra takım arkadaşı da eliyle itti. İkinci sarı kart doğru."

Deniz Çoban: "En etkili ihlali yapan Juan. Hakem yanılmadı."

İSMAİL KÖYBAŞI'NA VERİLEN KIRMIZI KART

-65. dakikada İsmail Köybaşı'na verilen kırmızı kart doğru mu?

Bülent Yıldırım: "İlk sarı kart doğru. Otorite şovu yapıp oyuncuyu ihraç etti. Burayı daha iyi yönetebilirdi."

Deniz Çoban: "İkinci sarı kart yanlış."

OOSTERWOLDE'NİN İKİNCİ SARI KARTI

-85. dakikada Oosterwolde'nin ikinci sarı kartı doğru mu?

Bahattin Duran: "Açık ve net sarı kart."

Deniz Çoban: "Doğru karar."

Bülent Yıldırım: "Doğru karar."

FENERBAHÇE'YE VERİLEN PENALTI DOĞRU MU?

-90+1. dakikada Fenerbahçe lehine verilen penaltı kararı doğru mu?

Bahattin Duran: "Penaltı kararı doğru."

Bülent Yıldırım: "Penaltı kararı doğru."

Deniz Çoban: "Pozisyon penaltı."

HAKEM YASİN KOL'UN KARNESİ

Deniz Çoban: "37 faul çok fazla, sarı kart 9, iki kırmızı kart 4 sarıdan. Topun oyunda kaldığı süre 48 dakika. Başarısız buldum."

Bülent Yıldırım: "Ceza sahası içinde 2 kritik karar verdi, ikisini de göremedi."

Bahattin Duran: "Başarısız bir performans."