Benfica, Devler Ligi'nde ilk galibiyetini aldı!

25.11.2025 22:59:00
Benfica, Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında deplasmanda Ajax'ı 2-0 mağlup etti.

Şampiyonlar Ligi'nde Hollanda ekibi Ajax, Jose Mourinho yönetimindeki Portekiz temsilcisi Benfica'yı ağırladı. Amsterdam'da oynan maçı Benfica 2-0'lık skorla kazandı.

Benfica'ya deplasmanda galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Samuel Dahl ve 90. dakikada Leandro Barreiro kaydetti.

Jose Mourinho ile Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon ilk galibiyeti alan Benfica, puanını 3 yaptı. Ajax bu haftayı da puansız son sırada kapattı.

Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki hafta Benfica, Napoli'yi ağırlayacak. Ajax, Azerbaycan'da Karabağ'ın konuğu olacak.

