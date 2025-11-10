Benfica uzatmalarda yıkıldı, Mourinho sahaya girdi

Cumhuriyet Gazetesi Logo
10.11.2025 09:20:00
Portekiz Ligi’nde Benfica, 2-0 öne geçtiği maçta Casa Pia’yla berabere kaldı. Maçın ardından Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, hakem yönetimini eleştirdi.

Jose Mourinho yönetimindeki Benfica, Portekiz Ligi’nin 11. haftasında Casa Pia’yı konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısını Benfica, Heorhiy Sudakov'un golüyle önde tamamladı. Maçın 60. dakikasında ise Vangelis Pavlidis farkı ikiye çıkardı.

Bu golden 5 dakika sonra Casa Pia penaltıdan yararlanamazken pozisyonun devamında Tomas Araujo topu kendi ağlarına gönderdi ve fark bire indi. Maçın uzatma dakikalarında ise Casa Pia, 90+1'de Renato Nhaga'nın golüyle skoru eşitledi.

Mücadele 2-2’lik eşitlikle tamamlanırken Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, maç sonunda sahaya girip hakemlere tepki gösterdi ve basın toplantısında penaltı kararını eleştirdi. 

Mourinho maçın ardından, "Tuhaf. Hakemin nasıl karar verdiğini anlamak zor ama VAR'ın neden müdahale etmediğini anlamak daha da zor. Bu, UEFA, FIFA ve liglerin sezon başında açıkça ortaya koyduğu örneklerden biri. Hakem yanıldığında VAR yardımcı olur, neden yardımcı olmadı?" ifadelerini kullandı.

Benfica Başkanı Rui Costa ise açıklamasında, "Bugün Portekiz futbolunun ne kadar hasta olduğunun bir başka kanıtına tanık olduk. Sorumluluklarımızdan kaçmıyoruz ancak böyle bir penaltı veriyorsanız oyunun kurallarını anlamadığınızı gösteriyor. Bugün, oyun kurallarına aykırı bir penaltı verildi. Bu hafta sonu, Portekiz futbolunun ne olduğunu gösteriyor" dedi.

