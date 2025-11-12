Cumhuriyet Gazetesi Logo
Jose Mourinho'dan Benfica yönetimine 5 talep!

Jose Mourinho'dan Benfica yönetimine 5 talep!

12.11.2025 11:17:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Jose Mourinho'dan Benfica yönetimine 5 talep!

Portekiz Ligi ekibi Benfica'nın teknik direktörü Jose Mourinho'nun ocak ayında takımına 5 transfer istediği aktarıldı.

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, ara transfer dönemi için yönetimden çarpıcı bir talepte bulundu.

Record'un haberine göre Portekizli teknik direktör, ocak ayı transfer dönemi için yönetimden 5 bölgeye transfer istedi. Haberde Mourinho'nun sağ kanat, sol kanat, orta saha, sol bek ve forvet transfer istediği kaydedildi.

12 MAÇTA 6 GALİBİYET

Benfica'da Bruno Lage'nin yerine göreve gelen Mourinho, Portekiz ekibinin başında 12 maça çıktı. Benfica söz konusu 12 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.

Deneyimli teknik direktör, ligde mağlubiyet yaşamazken Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 3 karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldı.

İlgili Konular: #Benfica #transfer #jose mourinho

İlgili Haberler

Benfica uzatmalarda yıkıldı, Mourinho sahaya girdi
Benfica uzatmalarda yıkıldı, Mourinho sahaya girdi Portekiz Ligi’nde Benfica, 2-0 öne geçtiği maçta Casa Pia’yla berabere kaldı. Maçın ardından Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, hakem yönetimini eleştirdi.
Benfica'da Rui Costa yeniden başkanlığa seçildi
Benfica'da Rui Costa yeniden başkanlığa seçildi Portekiz'in Benfica Kulübünde yapılan seçimlerde Rui Costa yeniden başkanlığa getirildi.
Benfica, deplasmanda 3 golle galip!
Benfica, deplasmanda 3 golle galip! Portekiz Ligi'nin 10. haftasında Benfica, sahasında Vitoria Guimaraes'i 3-0 mağlup etti.