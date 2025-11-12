Jose Mourinho'dan Benfica yönetimine 5 talep!

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, ara transfer dönemi için yönetimden çarpıcı bir talepte bulundu.
Record'un haberine göre Portekizli teknik direktör, ocak ayı transfer dönemi için yönetimden 5 bölgeye transfer istedi. Haberde Mourinho'nun sağ kanat, sol kanat, orta saha, sol bek ve forvet transfer istediği kaydedildi.
12 MAÇTA 6 GALİBİYET
Benfica'da Bruno Lage'nin yerine göreve gelen Mourinho, Portekiz ekibinin başında 12 maça çıktı. Benfica söz konusu 12 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.
Deneyimli teknik direktör, ligde mağlubiyet yaşamazken Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 3 karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldı.