Benfica, final biletini rahat aldı!
Portekiz Lig Kupası yarı final maçında Benfica, Braga'yı 3-0 mağlup etti ve finale yükseldi.
Portekiz Lig Kupası yarı final karşılaşmasında Benfica ile Braga karşı karşıya geldi. Estadio Dr. Magalhaes Pessoa Stadyumu'nda oynanan maçı Benfica 3-0'lık skorla kazandı.
Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 27 ve 37. dakikalarda Angel Di Maria ile 28. dakikada Alvaro Fernandez attı.
Braga'da Oliveira Noro 78. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından takımını 10 kişi bıraktı.
ORKUN KÖKÇÜ İLK 11'DE BAŞLADI
Benfica'da karşılaşmaya 11'de başlayan Orkun Kökçü, 65 dakika sahada kaldı. Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Kerem Aktürkoğlu ise 65. dakikada oyuna girdi.
Benfica, Braga karşısındaki 3-0'lık galibiyetin ardından Lig Kupası'nda finale yükseldi. Benfica, finalde Sporting ile kupa mücadelesi verecek.
Etiketler: #Benfica #Braga #Portekiz Lig Kupası
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