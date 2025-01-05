Benfica şampiyonluk yarışında ağır yaralı!
Benfica, sahasında ağırladığı Braga'ya 2-1 yenildi ve ligde üst üste ikinci mağlubiyetini aldı.
Portekiz Ligi'nin 17. haftasında Benfica ile Braga karşı karşıya geldi. Estadio da Luz2da oynanan mücadeleyi konuk ekip Braga 2-1'lik skorla kazandı.
Braga, 17. dakikada Fran Navarro ve 40. dakikada Robson Bambu'nun golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.
Benfica'nın tek golünü 78. dakikada Arthur Cabral kaydetti.
Maça ilk 11'de başlayan Orkun Kökçü 90 dakika, Kerem Aktürkoğlu ise 67 dakika sahada kaldı.
Ligde üst üste ikinci yenilgisini alan Benfica, 38 puanda kaldı ve şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. Braga ise puanını 31'e çıkardı.
Benfica, gelecek hafta Famalicao'yu ağırlayacak. Braga ise Estrele deplasmanına gidecek.
Etiketler: #Benfica #Braga #portekiz ligi
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