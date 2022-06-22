Benfica, Haris Seferovic için Beşiktaş'a kararını iletti

22 Haziran 2022 Çarşamba, 20:41

Beşiktaş'ın santrfor adaylarından biri olan Haris Seferovic için yaptığı teklif reddedildi.

Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre; siyah-beyazlılar Seferovic'i kiralık olarak transfer etmek için Benfica'nın kapısını çaldı. Ancak Benfica bu teklifi geri çevirdi.

BENFICA SATMAK İSTİYOR

Benfica'nın 30 yaşındaki İsviçreli santraforu bonservisiyle satmak istediği ve beklentisinin 6-8 milyon Euro olduğu aktarıldı.

Geçen sezon Benfica'da 15 maçta sahaya çıkan Haris Seferovic, 5 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi. İsviçreli santrforun Benfica ile sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.