Benfica, Haris Seferovic için Beşiktaş'a kararını iletti
Portekiz basını, Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın İsviçreli golcü Haris Seferovic için Benfica'ya kiralama teklifi yaptığını ancak bu teklifin reddedildiğini duyurdu.
Beşiktaş'ın santrfor adaylarından biri olan Haris Seferovic için yaptığı teklif reddedildi.
Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre; siyah-beyazlılar Seferovic'i kiralık olarak transfer etmek için Benfica'nın kapısını çaldı. Ancak Benfica bu teklifi geri çevirdi.
BENFICA SATMAK İSTİYOR
Benfica'nın 30 yaşındaki İsviçreli santraforu bonservisiyle satmak istediği ve beklentisinin 6-8 milyon Euro olduğu aktarıldı.
Geçen sezon Benfica'da 15 maçta sahaya çıkan Haris Seferovic, 5 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi. İsviçreli santrforun Benfica ile sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.
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