Beşiktaş, hazırlık maçında Sampdoria ile karşılaşacak

22 Haziran 2022 Çarşamba, 17:26

Beşiktaş, İtalyan ekibi Sampdoria ile 30 Temmuz'da İstanbul'da hazırlık maçı oynayacak.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıklarına 27 Haziran Pazartesi günü start verecek siyah-beyazlı takımın Sampdoria ile Vodafone Park'ta oynayacağı maç, saat 19.00'da başlayacak.