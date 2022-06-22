Beşiktaş, hazırlık maçında Sampdoria ile karşılaşacak
Süper Lig ekibi Beşiktaş, İtalya Futbol Ligi (Serie A) kulübü Sampdoria ile 30 Temmuz'da bir hazırlık maçı yapılacağını açıkladı.
Beşiktaş, İtalyan ekibi Sampdoria ile 30 Temmuz'da İstanbul'da hazırlık maçı oynayacak.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıklarına 27 Haziran Pazartesi günü start verecek siyah-beyazlı takımın Sampdoria ile Vodafone Park'ta oynayacağı maç, saat 19.00'da başlayacak.
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