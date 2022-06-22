Beşiktaş, hazırlık maçında Sampdoria ile karşılaşacak

Süper Lig ekibi Beşiktaş, İtalya Futbol Ligi (Serie A) kulübü Sampdoria ile 30 Temmuz'da bir hazırlık maçı yapılacağını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
22 Haziran 2022 Çarşamba, 17:26
Beşiktaş, hazırlık maçında Sampdoria ile karşılaşacak
Abone Ol google-news

Beşiktaş, İtalyan ekibi Sampdoria ile 30 Temmuz'da İstanbul'da hazırlık maçı oynayacak.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıklarına 27 Haziran Pazartesi günü start verecek siyah-beyazlı takımın Sampdoria ile Vodafone Park'ta oynayacağı maç, saat 19.00'da başlayacak.


süper lig beşiktaş serie a sampdoria
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler