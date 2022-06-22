Beşiktaş'ın Jovane Cabral için teklifi belli oldu
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın, Portekiz kulübü Sporting ile Jovane Cabral için görüşmelere devam ettiği ve siyah-beyazlıların teklifinin 4 milyon Euro olduğu ileri sürüldü.
Beşiktaş'ın, Sporting forması giyen Jovane Cabral için düşündüğü transfer ücretinin belli olduğu ileri sürüldü.
Portekiz gazetesi A Bola'nın haberine göre; Sporting'in 24 yaşındaki futbolcu için 5 milyon Euro beklediği, Beşiktaş'ın teklifinin ise 4 milyon Euro olduğu belirtildi.
SPORTING İLE SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR
Beşiktaş'ın, Portekiz ekibinin Cabral'ı elinden çıkarmak istediğini bildiği ve bu doğrultuda transfer politikasına yön verdiği kaydedildi.
Kanatlarda ve forvette forma giyebilen 24 yaşındaki Cabral'ın Sporting ile sözleşmesi gelecek yaz sona eriyor.
Geçen sezonu İtalyan ekibi Lazio'da kiralık olarak geçiren Yeşil Burun Adalı futbolcu, sadece 4 maçta forma giyebildi.
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