Beşiktaş'ın Jovane Cabral için teklifi belli oldu

22 Haziran 2022 Çarşamba, 17:57

Beşiktaş'ın, Sporting forması giyen Jovane Cabral için düşündüğü transfer ücretinin belli olduğu ileri sürüldü.

Portekiz gazetesi A Bola'nın haberine göre; Sporting'in 24 yaşındaki futbolcu için 5 milyon Euro beklediği, Beşiktaş'ın teklifinin ise 4 milyon Euro olduğu belirtildi.

SPORTING İLE SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

Beşiktaş'ın, Portekiz ekibinin Cabral'ı elinden çıkarmak istediğini bildiği ve bu doğrultuda transfer politikasına yön verdiği kaydedildi.

Kanatlarda ve forvette forma giyebilen 24 yaşındaki Cabral'ın Sporting ile sözleşmesi gelecek yaz sona eriyor.

Geçen sezonu İtalyan ekibi Lazio'da kiralık olarak geçiren Yeşil Burun Adalı futbolcu, sadece 4 maçta forma giyebildi.