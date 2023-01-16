Benfica ile Sporting'in düellosunda kazanan çıkmadı!

Yayınlanma: 16 Ocak 2023 - 07:42

Güncelleme: 16 Ocak 2023 - 07:42

Portekiz Ligi'nin 16. haftasında Roger Schimdt'in ekibi Benfica ile Ruben Amorim'in yönetimindeki Sporting Lizbon karşı karşıya geldi.

Estadio da Luz'da oynanan mücadele 2-2 beraberlik ile sona ererken ev sahibi Benfica'nın golleri 37 ve 64. dakikalarda Gonçalo Ramos'tan geldi. Sporting'in golleri ise 27. dakikada Francisco Trincao ve 53. dakikada penaltıdan Pedro Gonçalves kaydetti. Mücadele 2-2 sona erdi.

Bu sonuçla beraber Dünya Kupası arasından sonra oynadığı 3. lig maçında 2. puan kaybını yaşayan lider Benfica 41 puana yükselirken, Sporting Lizbon 29 puana ulaştı. Ligin bir sonraki maç haftasında Benfica, Santa Clara ile deplasmanda karşılaşırken Sporting Lizbon evinde Vizela'yı ağırlayacak.