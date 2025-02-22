Benfica, Kerem ve Orkun ile zirveye

Kerem'in asist yaptığı, Orkun'un gol attığı maçta Benfica, sahasında Boavista'yı 3-0 mağlup etti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna yükseldi.

Benfica, Kerem ve Orkun ile zirveye
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 22.02.2025 - 23:11

Portekiz Ligi'nin 23. haftasında Benfica ile Boavista karşı karşıya geldi. Estadio Da Luz'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Benfica, 3-0'lık skorla kazandı.

Benfica, 28. dakikada Bruma'nın asisti ve Andrea Belotti'nin golüyle ilk yarıyı önde kapattı.

Boavista, 51. dakikada Reisinho'nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

68. dakikada oyuna giren Kerem Aktürkoğlu, 70. dakikada Vangelis Pavlidis'e asist yaptı ve fark 2'ye çıktı.

Orkun Kökçü, 77. dakikada penaltıdan golünü attı.

Ligde üst üste 4. galibiyetini elde eden Benfica, puanını 53'e çıkardı ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna yükseldi. Boavista ise ligde arka arkaya 8. yenilgisini aldı ve 12 puanla son sırada kaldı.

Benfica, gelecek hafta Nacional'i ağırlayacak. Boavista ise sahasında Santa Clara'yı konuk edecek.


Etiketler: #Benfica #orkun kökçü #kerem aktürkoğlu

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