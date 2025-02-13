Benfica, Trabzonsporlu oyuncunun peşinde!
Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica'nın, Trabzonspor forması giyen Pedro Malheiro ile ilgilendiği iddia edildi.
Sezon başında Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'nu renklerine bağlayan Benfica'nın radarına bu kez Süper Lig'den başka bir isim takıldı.
O Jogo'da yer alan habere göre Portekiz ekibi, Trabzonspor forması giyen Pedro Malheiro ile ilgileniyor.
Haberde bordo-mavililerin, 24 yaşındaki futbolcu için yüksek bonservis talebinde bulunabileceği aktarıldı.
Malheiro bu sezon Trabzonspor formasıyla 26 maça çıktı.
Portekizli futbolcu bu karşılaşmalarda 4 gol ve 2 asistlik skor katkısı verdi.
Etiketler: #pedro malheiro #trabzonspor #Benfica
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