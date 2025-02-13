Benfica, Trabzonsporlu oyuncunun peşinde!

Yayınlanma: 13.02.2025 - 13:55

Güncelleme: 13.02.2025 - 13:55

Sezon başında Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'nu renklerine bağlayan Benfica'nın radarına bu kez Süper Lig'den başka bir isim takıldı.

O Jogo'da yer alan habere göre Portekiz ekibi, Trabzonspor forması giyen Pedro Malheiro ile ilgileniyor.

Haberde bordo-mavililerin, 24 yaşındaki futbolcu için yüksek bonservis talebinde bulunabileceği aktarıldı.

Malheiro bu sezon Trabzonspor formasıyla 26 maça çıktı.

Portekizli futbolcu bu karşılaşmalarda 4 gol ve 2 asistlik skor katkısı verdi.