Cumhuriyet Gazetesi Logo
Benfica'nın sözleşmesini uzatacağı iddia edilmişti... Kerem Aktürkoğlu transferindeki gerçek ortaya çıktı!

Benfica'nın sözleşmesini uzatacağı iddia edilmişti... Kerem Aktürkoğlu transferindeki gerçek ortaya çıktı!

22.08.2025 16:42:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Benfica'nın sözleşmesini uzatacağı iddia edilmişti... Kerem Aktürkoğlu transferindeki gerçek ortaya çıktı!

Fenerbahçe'nin transferi için uğraş verdiği Kerem Aktürkoğlu'na Benfica'nın yeni sözleşme teklif ettiği ve anlaşmaya varıldığı öne sürülmüştü. Konuyla ilgili gerçek ortaya çıktı.

Benfica, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe ile oynadığı ilk maçta Kerem Aktürkoğlu'na ilk 11'de şans vermişti.

Bu gelişme sonrası Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferinin gerçekleşmeyeceği yönünde yorumlar yapılmış ve milli yıldızın geleceği merak konusu olmuştu.

Son olarak Benfica'nın Kerem Aktürkoğlu'nu satmayacağı ve futbolcuya yeni sözleşme önerdiği iddia edilmiş, anlaşmanın da sağlandığı belirtilmişti.

TRT Spor'un haberine göre, Benfica, Kerem Aktürkoğlu'na yeni bir sözleşme önerisinde bulunmadı.

Fenerbahçe, milli futbolcuyu renklerine bağlamak istiyor ve kulüpler arasındaki görüşmeler sürüyor.

İlgili Konular: #fenerbahçe #Benfica #kerem aktürkoğlu

İlgili Haberler

Jose Mourinho'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması! 'Ekonomik anlamı düşünmedi'
Jose Mourinho'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması! 'Ekonomik anlamı düşünmedi' Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Benfica forması giyen Kerem Aktürkoğlu ile ilgili konuştu.
Kerem Aktürkoğlu'dan Kadıköy'de alkış alan hareket!
Kerem Aktürkoğlu'dan Kadıköy'de alkış alan hareket! Benfica forması giyen milli yıldız Kerem Aktürkoğlu, Kadıköy'de 77 dakika sahada kaldı. Milli futbolcu, oyundan çıktıktan sonra Jose Mourinho ile el sıkıştı.
Benfica'dan flaş Kerem Aktürkoğlu kararı!
Benfica'dan flaş Kerem Aktürkoğlu kararı! Benfica'nın Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan Kerem Aktürkoğlu'na yeni sözleşme önereceği iddia edildi.