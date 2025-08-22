Benfica'nın sözleşmesini uzatacağı iddia edilmişti... Kerem Aktürkoğlu transferindeki gerçek ortaya çıktı!

Benfica, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe ile oynadığı ilk maçta Kerem Aktürkoğlu'na ilk 11'de şans vermişti.
Bu gelişme sonrası Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferinin gerçekleşmeyeceği yönünde yorumlar yapılmış ve milli yıldızın geleceği merak konusu olmuştu.
Son olarak Benfica'nın Kerem Aktürkoğlu'nu satmayacağı ve futbolcuya yeni sözleşme önerdiği iddia edilmiş, anlaşmanın da sağlandığı belirtilmişti.
TRT Spor'un haberine göre, Benfica, Kerem Aktürkoğlu'na yeni bir sözleşme önerisinde bulunmadı.
Fenerbahçe, milli futbolcuyu renklerine bağlamak istiyor ve kulüpler arasındaki görüşmeler sürüyor.