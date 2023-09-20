Benfica - Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli futbolcu Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında kendi sahasında Salzburg ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.09.2023 - 11:35
Benfica - Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta heyecanı devam ediyor.

Roger Schmidt yönetimindeki Benfica, kendi sahasında Gerhard Struber'in ekibi Salzburg'u konuk edecek.

BENFICA - SALZBURG MAÇI SAAT KAÇTA?

Benfica Işık Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22:00'de başlayacak.

BENFICA - SALZBURG MAÇI HANGİ KANALDA?

Türk hakem Halil Umut Meler'in yöneteceği mücadele TV 8.5 kanalından naklen yayımlanacak.

Benfica, Portekiz Ligi'nde oynadığı son maçta deplasmanda karşılaştığı Vizela'yı 2-1 mağlup etmişti.

Salzburg ise Avusturya Ligi'nde Sturm Graz deplasmanından 2-2'lik beraberlik ile ayrılmıştı.


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