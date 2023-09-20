Benfica - Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milli futbolcu Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında kendi sahasında Salzburg ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta heyecanı devam ediyor.
Roger Schmidt yönetimindeki Benfica, kendi sahasında Gerhard Struber'in ekibi Salzburg'u konuk edecek.
BENFICA - SALZBURG MAÇI SAAT KAÇTA?
Benfica Işık Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22:00'de başlayacak.
BENFICA - SALZBURG MAÇI HANGİ KANALDA?
Türk hakem Halil Umut Meler'in yöneteceği mücadele TV 8.5 kanalından naklen yayımlanacak.
Benfica, Portekiz Ligi'nde oynadığı son maçta deplasmanda karşılaştığı Vizela'yı 2-1 mağlup etmişti.
Salzburg ise Avusturya Ligi'nde Sturm Graz deplasmanından 2-2'lik beraberlik ile ayrılmıştı.
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