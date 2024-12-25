Portekiz basınından flaş iddia: Benfica'dan Fenerbahçe'nin yıldızına kanca!

Yayınlanma: 25.12.2024 - 13:38

Güncelleme: 25.12.2024 - 13:38

Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü gibi iki Türk milli yıldızın kulübü olan Benfica, bir diğer Türk milli yıldız İsmail Yüksek'in peşine düştü.

Portekiz'den Correio de Manha'nın haberine göre; Benfica Başkanı Manuel Rui Costa, teknik direktör Bruno Lage'nin raporu doğrultusunda İsmail Yüksek için devreye girdi.

BÜTÇE 10 MİLYON EURO

Defansif orta saha olarak elinde sadece Florentino Luis olan ve yoğun maç takviminde bu alanda rotasyon yapamayarak sorun yaşayan Bruno Lage, İsmail Yüksek'in transferine öncelik verilmesini istedi.

Benfica Başkanı Rui Costa, bu transfer için 10 milyon Euro bonservis bütçesi ayırdı.

FENERBAHÇE 12 MİLYON EURO İSTİYOR

Haberin detayında, Fenerbahçe'nin İsmail Yüksek için 12 milyon Euro bonservis bedeli belirlediği ve iki kulübün kısa süre içerisinde resmi görüşmelere başlayacağı kaydedildi.

FENERBAHÇE, 65 BİN EURO'YA ALDI

Fenerbahçe'de as takımın bir parçası olarak üçüncü sezonunu geçiren 25 yaşındaki İsmail Yüksek, bu sezon 20 maçta forma giydi.

İsmail Yüksek, 2020 yazında Gölcükspor'dan Fenerbahçe'ye 65 bin Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.