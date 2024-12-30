14 maç sonra kaybetti: Sporting, Benfica'yı devirdi!
Portekiz Premier Lig'in 16. haftasında Sporting, Benfica'yı 1-0'lık skorla mağlup etti.
Portekiz Premier Lig'in 16. haftasında Sporting ile Benfica karşı karşıya geldi.
Estadio José Alvalade'de oynanan maçta Sporting, Benfica'yı 1-0'lık skorla mağlup etti.
Sporting'in golünü, 29. dakikada Geny Catamo kaydetti.
BENFICA MİLLİLERLE KAYIP
Karşılaşmada milli futbolcularımız Orkun Kökçü ile Kerem Aktürkoğlu da forma giydi. Mağlubiyete engel olamayan millilerimizden Kerem Aktürkoğlu 75. dakikada oyundan alınırken Orkun Kökçü 90 dakika sahada kaldı.
14 MAÇ ARADAN SONRA YENİLGİ
Bu sonuçla birlikte Benfica, 14 maç aradan sonra ilk kez yenildi ve ligde 2. mağlubiyetini aldı.
OLUŞAN PUAN DURUMU
Bu sonuçla birlikte Sporting, 40 puanla zirveye yerleşirken Benfica 38 puanla 3. sırada yer alıyor.
Etiketler: #sporting #Benfica #kerem aktürkoğlu #orkun kökçü
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