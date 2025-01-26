Benfica son 4 maçta 3. yenilgisini yaşadı

Portekiz Ligi'nde Benfica, Casa Pia'ya deplasmanda 3-1 yenildi. Lizbon temsilcisi, son 4 lig maçında 3. yenilgisini yaşadı.

Benfica son 4 maçta 3. yenilgisini yaşadı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.01.2025 - 10:46

Portekiz Ligi’nin 19’uncu haftasında liderlik hesapları yapan Benfica, Casa Pia’ya konuk oldu.

Benfica öne geçtiği maçta rakibine 3-1'lik skorla mağlup oldu. Lizbon temsilcisinin golünü 14. dakikada penaltıdan Angel Di Maria attı. Ev sahibi takım 32'de Cassiano ile skoru eşitledi. Morreira, 60'ta Casa Pia'yı öne geçirirken, Livolant, 90+4'te maça son noktayı koydu.

Casa Pia puanını 30 yaptı. Benfica, 41 puanda kaldı.


Etiketler: #Benfica #Casa Pia #portekiz ligi

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