Benfica son 4 maçta 3. yenilgisini yaşadı
Portekiz Ligi'nde Benfica, Casa Pia'ya deplasmanda 3-1 yenildi. Lizbon temsilcisi, son 4 lig maçında 3. yenilgisini yaşadı.
Portekiz Ligi’nin 19’uncu haftasında liderlik hesapları yapan Benfica, Casa Pia’ya konuk oldu.
Benfica öne geçtiği maçta rakibine 3-1'lik skorla mağlup oldu. Lizbon temsilcisinin golünü 14. dakikada penaltıdan Angel Di Maria attı. Ev sahibi takım 32'de Cassiano ile skoru eşitledi. Morreira, 60'ta Casa Pia'yı öne geçirirken, Livolant, 90+4'te maça son noktayı koydu.
Casa Pia puanını 30 yaptı. Benfica, 41 puanda kaldı.
Etiketler: #Benfica #Casa Pia #portekiz ligi
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