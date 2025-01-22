Bruno Lage'den Benficalı oyunculara saha ortasında uyarı!
Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun formasını giydiği Benfica'da teknik direktör Bruno Lage, Barcelona mağlubiyeti sonrası oyuncularını saha ortasında uyardı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Benfica, sahasında Barcelona ile karşı karşıya geldi. Estadio da Luz'daki maçı Barcelona, 5-4'lük skorla kazandı.
Benfica, ikinci dakikada Vangelis Pavlidis ile öne geçti. Barcelona'da Robert Lewandowski, 13. dakikada kullandığı penaltıda skoru 1-1 yaptı. Benfica'da Pavlidis, 22'de ve 30. dakikada penaltıdan bulduğu gollerle durumu 3-1'e getirdi. Barcelona, 64. dakikada Raphinha ile 3-2'yi buldu. Benfica 68. dakikada Ronald Araujo'nun kendi kalesine attığı golle skoru 4-2'ye getirdi.
Barcelona, 78'de Robert Lewandowski'nin attığı penaltı golüyle durumu 4-3 yaptı. Barcelona, Eric Garcia'nın 86. dakikada attığı golle 4-4'ü buldu. Baskısını sürdüren Barcelona, Raphinha'nın 90+6'daki golüyle maçı 5-4 kazandı. Benfica'da Arthur Cabral, 90+8'de yedek kulübesinde kırmızı kart gördü.
KEREM PENALTI KAZANDIRDI
Benfica'da Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü mücadeleye ilk 11'de başladı. Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Portekiz kulübünün kazandığı penaltıyı yaptıran isim oldu.
FUTBOLCULARI SAHADA UYARDI
Benfica'nın Portekizli teknik direktörü Bruno Lage, yenilgi sonrası tüm futbolcuları sahada topladı. Lage'nin oyuncularını uyardığı görüntü kısa sürede gündem oldu.
Şampiyonlar Ligi'ndeki 7. maçında 3. yenilgisini alan Benfica 10 puanla 18. sırada yer alırken Barcelona puanını 18'e yükselterek 2. sıradaki yerini korudu.
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