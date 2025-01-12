Portekiz'de kupa Benfica'nın!
Portekiz Lig Kupası Finali'nde Benfica, normal süresi 1-1 biten maçın penaltı atışlarında Sporting 7-6 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.
Portekiz Lig Kupası Finali'nde Bruno Lage'nin ekibi Benfica, normal süresi 1-1 biten maçın penaltı atışlarında Rui Borges'in yönetimindeki Sporting'i 7-6 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.
Magalhaes Pessoa Stadı'nda oynanan maçta Benfica'nın golünü 29. dakikada Andreas Schjeldrup atarken, Sporting'in golünü Viktor Gyökeres 43. dakikada penaltıdan kaydetti.
Penaltı atışlarında Benfica rakibini 7-6 mağlup ederken Sporting'de penaltıyı kaçıran isim Trincao oldu. Benfica'da topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu, takımının 4. penaltı atışını ağlara gönderdi.
Benfica'da Kerem Aktürkoğlu 46. dakikada Andreas Schjeldrup'un yerine oyuna dahil olurken, Orkun Kökçü 83'te yerini Renato Sanches'e bıraktı.
Benfica, Portekiz Lig Kupası'nı 8. kez müzesine götürmüş oldu.
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