Benfica'dan flaş karar: Kerem Aktürkoğlu formasını kaybedebilir!
Benfica'da kiralanması gündemde olan Andreas Schjelderup, Braga maçındaki performansıyla hakkındaki düşünceyi değiştirdi. Schjelderup, Portekiz basınına göre şu anda Kerem'in ilk 11'deki yeri için en büyük rakiplerinden biri.
Benfica'nın Braga ile oynadığı Portekiz Kupası yarı final maçında Bruno Lage, ilk 11'de Kerem Aktürkoğlu yerine 20 yaşındaki Andreas Schjelderup'u tercih etmişti.
Milli futbolcunun 65. dakikada yerine dahil olduğu Andreas Schjelderup performansıyla büyük beğeni topladı.
KEREM'İN 11'DEKİ YERİ TEHLİKEDE
A Bola'da yer alan habere göre, Benfica'da forma şansı bulamayan Andreas Schjelderup için en iyi opsiyonun kiralama formülü olduğu düşünülüyordu.
Ancak Norveçli futbolcu, Braga maçındaki performansıyla takımda oynayabileceğinin sinyallerini verdi. Benfica'nın bu performans sonrası Schjelderup'u takımda tutma kararı alması bekleniyor.
Haberde Andreas Schjelderup'un Kerem Aktürkoğlu'na rakip olabileceği ve milli futbolcunun yerini tehdit ettiği belirtildi.
ELEŞTİRİLERİN HEDEFİ OLMUŞTU
7 Aralık'tan bu yana gol atamayan Kerem Aktürkoğlu ise geçtiğimiz gün Portekiz basınında eleştirilerin hedefi olmuştu.
Bruno Lage'ye tepki gösterilmiş ve Kerem Aktürkoğlu'nun skor üretemediği halde oynatılması eleştiri almıştı.
Kerem Aktürkoğlu bu sezon Benfica formasıyla 22 maça çıktı.
26 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 10 gol ve 6 asistlik skor katkısı verdi.
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