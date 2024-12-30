Oyundan alınmıştı: Kerem Aktürkoğlu'nun tepkisi dikkat çekti!

Portekiz Premier Lig'in 16. haftasında Sporting, Benfica'yı mağlup etti. Karşılaşmanın 75. dakikasından oyundan çıkan milli yıldız Kerem Aktürkoğlu'nun tepkisi dikkat çekti.

Oyundan alınmıştı: Kerem Aktürkoğlu'nun tepkisi dikkat çekti!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.12.2024 - 09:38

Benfica, Portekiz Premier Ligi'nin 16. haftasında deplasmanda Sporting ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi kazanan Sporting lig liderliğine yükseldi.

TEPKİSİ DİKKAT ÇEKTİ

Karşılaşmada Orkun Kökçü 90 dakika forma giyerken, Kerem Aktürkoğlu 75. dakikada oyundan alındı ve yerini Beste'ye bıraktı.

Kerem Aktürkoğlu'nun kulübede otururken kameraya takılan görüntüsünde oldukça sinirli olduğu görüldü. Takım arkadaşlarına dert yanan Kerem Aktürkoğlu, bir pozisyonla ilgili serzenişte bulunduğu ekranlara yansıdı.

19 MAÇTA 15 GOLE KATKI

Kerem Aktürkoğlu bu sezon Benfica formasıyla 19 maçta boy gösterdi. 26 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 10 gol ve 5 asistlik skor katkısı verdi.


Etiketler: #kerem aktürkoğlu #Benfica #sporting #orkun kökçü

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