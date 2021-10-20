Benzema, Valbuena'ya seks videosu davasının ilk duruşmasına katılmadı

20 Ekim 2021 Çarşamba, 16:54

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid forması giyen Karim Benzema, 2015 yılında milli takım arkadaşı Mathieu Valbuena'ya seks kasediyle şantaj yaptığı iddiasıyla yeniden yargılanıyor. İlk duruşmaya katılmayan Benzema hakkında 5 yıla kadar hapis ve 70 bin euro para cezası isteniyor.

Benzema beklendiği üzere ilk duruşmaya katılmazken Valbuena davaya katıldı. Olympiakos yönetiminden izin alıp mahkemeye katılan Valbuena, "6 yıldır bu dava devam ediyor. Herkes burada fakat Karim Benzema yok. Yazık ki 6 yıldır bekliyoruz. Ne olursa olsun peşini bırakmayacağız" dedi.

Valbuena santaj süreci hakkında, "Bu video ile ilgili bana ilk uyarı Djibril Cissé'den geldi. Video çıkmasın diye para vermeyi hiç düşünmedim. Tehlikede olduğumu hissettim ve şikayette bulundum. Bu videonun ortaya çıkmasıyla Fransız milli takımında işlerin zor olacağını biliyordum." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

2015 yılında Mathieu Valbuena, bir şantajcının arayıp kendisiyle ilgili gizli çekilen videoyu yayınlamakla tehdit ettiğini ve şantajcının 150 bin euro istediğini polise bildirmişti. Benzema şantaj girişiminde yer aldığı gerekçesiyle göz altına alınmış ve serbest bırakılmıştı.

Seks videosu iddiaları sonrası Benzema ve Valbuena, Fransa milli takımından uzaklaştırılmış, Benzema, Fransa Milli Takımı formasını yeniden giymeye başlamıştı.