Benzema, Valbuena'ya seks videosu ile şantaj yaptığı iddiasıyla yargılanacak

cumhuriyet.com.tr
19 Ekim 2021 Salı, 14:50
<p>İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid forması giyen Karim Benzema, 2015 yılında milli takım arkadaşı Mathieu Valbuena'ya seks kasediyle şantaj yaptığı iddiasıyla yeniden hakim karşına çıkıyor.</p>

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid forması giyen Karim Benzema, 2015 yılında milli takım arkadaşı Mathieu Valbuena'ya seks kasediyle şantaj yaptığı iddiasıyla yeniden hakim karşına çıkıyor.

<p>L'Equipe'te yer alan habere göre; Karim Benzema ve beraberindeki 4 kişinin yeniden yargılanması 20 Ekim Çarşamba günü Versailles Ceza Mahkemesi'nde başlayacak. Karim Benzema dahil bahsi geçen 5 kişinin hepsi hapis cezası istemiyle yargılanacak.</p>

L'Equipe'te yer alan habere göre; Karim Benzema ve beraberindeki 4 kişinin yeniden yargılanması 20 Ekim Çarşamba günü Versailles Ceza Mahkemesi'nde başlayacak. Karim Benzema dahil bahsi geçen 5 kişinin hepsi hapis cezası istemiyle yargılanacak.

<p>Haberde, Karim Benzema'nın yargılamada mevcutlu olarak bulunmayacağı iddia edilirken Mathieu Valbuena'nın ise Olympiakos yönetiminden izin aldığı ve mahkemeye bizzat katılacağı kaydedildi.</p>

Haberde, Karim Benzema'nın yargılamada mevcutlu olarak bulunmayacağı iddia edilirken Mathieu Valbuena'nın ise Olympiakos yönetiminden izin aldığı ve mahkemeye bizzat katılacağı kaydedildi.

<p><strong>BENZEMA NEYLE SUÇLANIYOR?</strong></p><p>Karim Benzema, söz konusu şantaj videosunu yayınlamakla tehdit ederek Mathieu Valbuena'dan para sızdırmaları için bir gruba para ödemekle ve Fransız oyuncuyu da sus parasını ödemeye teşvik etmekle suçlanıyor.</p>

BENZEMA NEYLE SUÇLANIYOR?

Karim Benzema, söz konusu şantaj videosunu yayınlamakla tehdit ederek Mathieu Valbuena'dan para sızdırmaları için bir gruba para ödemekle ve Fransız oyuncuyu da sus parasını ödemeye teşvik etmekle suçlanıyor.

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