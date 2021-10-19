Benzema, Valbuena'ya seks videosu ile şantaj yaptığı iddiasıyla yargılanacak
Video Haberler
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
En Çok Okunan Haberler
- Peker'i Ertele diyerek arayan AKP'li kim?
- Uyuşturucu operasyonunda yakalandı, polislere küfür etti
- Erdoğan ekonomisinin perde arkası
- İBB'nin yeni taksi planı belli oldu
- Erdoğan üç ismin gerisinde kaldı
- İmamoğlu'ndan Bahçeli'ye yanıt
- Motorine bir zam daha geldi
- Erdoğan'dan kendi maaşına rekor zam
- Murat Ongun'dan 'taksi' paylaşımı
- Afrika ziyaretinin gerekçesi ne?