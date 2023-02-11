Derik Spor kalecisi Muhammed Seyyid Orhan depremde hayatını kaybetti

Türkiye Futbol Federasyonu, Derikspor kalecisi Muhammed Seyyid Orhan'ın Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybettiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 17:43
Derik Spor kalecisi Muhammed Seyyid Orhan depremde hayatını kaybetti
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yerel amatör lig takımı olan Derik Spor'un kalecisi Muhammed Seyyid Orhan'ın depremde hayatını kaybettiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan başsağlığı açıklaması şu şekilde:

"Yerel Amatör Lig kulüplerinden Derik Spor'un kalecisi Muhammed Seyyid Orhan'ın ülkemizi yasa boğan Deprem felaketinde hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Muhammed Seyyid Orhan'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve Derik Spor camiasına başsağlığı dileriz."


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