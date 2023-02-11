Derik Spor kalecisi Muhammed Seyyid Orhan depremde hayatını kaybetti
Türkiye Futbol Federasyonu, Derikspor kalecisi Muhammed Seyyid Orhan'ın Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybettiğini açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yerel amatör lig takımı olan Derik Spor'un kalecisi Muhammed Seyyid Orhan'ın depremde hayatını kaybettiğini açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan başsağlığı açıklaması şu şekilde:
"Yerel Amatör Lig kulüplerinden Derik Spor'un kalecisi Muhammed Seyyid Orhan'ın ülkemizi yasa boğan Deprem felaketinde hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Muhammed Seyyid Orhan'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve Derik Spor camiasına başsağlığı dileriz."
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