Berat Özdemir resmen Ettifaq FC'de

09 Ağustos 2022 Salı, 12:51

Trabzonspor, Berat Özdemir'in transferi konusunda Ettifaq FC ile görüşmelere başladığını duyurdu.

Trabzonspor'un açıklamasında, "Profesyonel futbolcumuz Berat Ayberk Özdemir'in Ettifaq FC'ye kesin transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Arabistan ekibi milli oyuncu Berat Özdemir için Trabzonspor'a 2.5 milyon dolar bonservis ödeyecek. Ayrıca oyuncunun bir sonraki satışından yüzde 15 kar payı Trabzonspor'a ödenecek.

2020-21 sezonun devre arasında Gençlerbirliği'nden transfer edilen Berat Özdemir, Trabzonspor formasıyla çıktığı 60 resmi maçta 1 gol 1 asistlik katkı sağladı.

Ettifaq FC, Berat Özdemir transferini şöyle duyurdu: