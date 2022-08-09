Berat Özdemir resmen Ettifaq FC'de
Trabzonspor, Berat Özdemir'in transferi konusunda Ettifaq FC ile görüşmelere başlandığını duyurdu.
Trabzonspor, Berat Özdemir'in transferi konusunda Ettifaq FC ile görüşmelere başladığını duyurdu.
Trabzonspor'un açıklamasında, "Profesyonel futbolcumuz Berat Ayberk Özdemir'in Ettifaq FC'ye kesin transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." denildi.
Arabistan ekibi milli oyuncu Berat Özdemir için Trabzonspor'a 2.5 milyon dolar bonservis ödeyecek. Ayrıca oyuncunun bir sonraki satışından yüzde 15 kar payı Trabzonspor'a ödenecek.
2020-21 sezonun devre arasında Gençlerbirliği'nden transfer edilen Berat Özdemir, Trabzonspor formasıyla çıktığı 60 resmi maçta 1 gol 1 asistlik katkı sağladı.
Ettifaq FC, Berat Özdemir transferini şöyle duyurdu:
??????? ?????? ?? ???? ??????????— ???? ??????? (@Ettifaq) August 9, 2022
???? ????? ????????#?????_????? pic.twitter.com/vbtb8Qe4LF
Video Haberler
- Börek almaya geldi: SMA hastasının kumbarasını çaldı
- Boş araziyi 500 ağaçlı meyve bahçesine çevirdi
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Damada kadın iç çamaşırı giydirip, tasma taktılar
- Muğla'da feci kaza: Otomobil dereye uçtu, 2 kişi öldü
- 'AKP'nin hazırlandığı anlaşılıyor...'
- Güney Kore şiddetli yağışlara teslim
- Düğün konvoyunda pos cihazı ile bahşiş
- Pes dedirten hırsızlık: 'Bizi patron gönderdi' deyip...
- Canlı yayında gelen mesaj Hande Fırat'ı çıldırttı
En Çok Okunan Haberler
-
- Cemevi: 'Bilgimiz dışında'
- 12 bin isim var...
- Yedi aydır korunuyorlar
- Cemevi Erdoğan'a göre dizayn edildi
- Çelebi'nin eski silah arkadaşı Ali Türkşen konuştu
- Sedat Peker'den yeni görüntü
- 'İslamcı için din siyasettir'
- Kavala'dan 'Henri Barkey' açıklaması
- Yandaş Ersoy ile Erdoğan'ın kuzeni birbirine girdi
- Motorine indirim geliyor