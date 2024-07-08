Berfu Cengiz, Hollanda'da ikinci oldu!

Milli tenisçi Berfu Cengiz, Amstelveen Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda 2'nci oldu.

AA
Yayınlanma: 08.07.2024 - 09:16
Berfu Cengiz, Hollanda'da ikinci oldu!
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Berfu Cengiz, Amstelveen Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nın finalinde karşılaştığı Avustralyalı Jaimee Fourlis'e 2-1 yenildi.

Dünya 252 numarası Berfu, Hollanda'nın Amstelveen şehrinde düzenlenen toplam 25 bin dolar ödüllü ITF turnuvasının finalinde, klasmanın 453. basamağındaki Fourlis ile karşılaştı.

Berfu, toprak korttaki organizasyonun final maçını 7-6, 2-6 ve 6-1'lik setlerle 2-1 kaybetti.


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