Sinner ve Alcaraz, Wimbledon'da çeyrek finalde!
Wimbledon'da erkeklerin 1 numaralı seribaşı Jannik Sinner ve 3 numaralı seribaşı Carlos Alcaraz çeyrek finale çıktı.
Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da erkeklerin 1 numaralı seribaşı Jannik Sinner ve 3 numaralı seribaşı Carlos Alcaraz çeyrek finale yükseldi.
Başkent Londra'da düzenlenen turnuvanın 7. günündeki tekler maçları tamamlandı.
Erkeklerde dünya 1 numarası Sinner, Ben Shelton'ı (14 numaralı seribaşı) 3-0 (6-2, 6-4, 7-6), son şampiyon Alcaraz ise Ugo Humbert'i (16) 3-1 (6-3, 6-4, 1-6, 7-5) yenerek adını son 8'e yazdırdı.
Daniil Medvedev (5), Grigor Dimitrov'u (10) ve Tommy Paul (12) de Roberto Bautista'yı eleyerek çeyrek final bileti aldı.
Kadınlarda Emma Navarro (19), Coco Gauff'u 6-4 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup ederek 2 numaralı seribaşı olan rakibini turnuvanın dışına itti.
Bu yıl Fransa Açık'ta kariyerinin ilk grand slam finalini oynayan Jasmine Paolini (7) ise Madison Keys'in (12) final setinde skor 5-5'ken maçtan çekilmesiyle çeyrek finalist oldu.
Spor Haberleri
- Manchester United forvet transferinde sona doğru!
- Jose Mourinho'dan Mert Müldür kararı!
- Galatasaray'da hedef Dünya Kupası şampiyonu yıldız!
- Fenerbahçeli futbolcuya İngiltere'den üç talip!
- Cenk Tosun'dan Dünya Kupası sözleri!
- Uğurcan Çakır: 'Finalde oynamayı hakediyorduk'
- Berfu Cengiz, Hollanda'da ikinci oldu!
- Sinner ve Alcaraz, Wimbledon'da çeyrek finalde!
- Gelecek parlak
- ABD U17 Dünya Kupası'nda şampiyon oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- Antik kanalizasyon kazısında keşfedildi
- İngilizler, 3 milli oyuncuya hayran kaldı!
- Ailesini uyurken katletti!
- 'Önlem alınmazsa gelecekte su basacak'
- Resmi olmayan sonuçlar belli oldu
- Hadise'nin eski eşine ait kahvecinin iflası istendi!
- 'Derhal harekete geçilmeli'
- 'Söke söke alacağız!'
- 'İmamoğlu’na yarayacak’
- 1 yurttaş hayatını kaybetti