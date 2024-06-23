Berfu Cengiz, Ystad Tenis Turnuvası'nda şampiyon oldu

Yayınlanma: 23.06.2024 - 15:37

Güncelleme: 23.06.2024 - 15:37

Berfu Cengiz, Ystad Kadınlar Tenis Turnuvası'nın finalinde karşılaştığı İspanyol Irene Burillo Escorihuela'yı 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Dünya 288 numarası Berfu, İsveç'in Ystad kasabasında düzenlenen toplam 40 bin dolar ödüllü ITF turnuvasının finalinde, klasmanın 274. basamağındaki Burillo Escorihuela ile karşılaştı.

Berfu, toprak korttaki organizasyonun final maçını 6-3, 3-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 kazanarak bu sezon 3. şampiyonluğunu elde etti.