Berkan Kutlu: 'Ben olumsuzluktan besleniyorum'

Yayınlanma: 18.07.2023 - 09:12

Güncelleme: 18.07.2023 - 09:12

Galatasaray'ın milli futbolcusu Berkan Kutlu, merak edilen sorulara yanıt verdi. Geçen sezon yaşananları, hedeflerini ve hayallerini anlatan 25 yaşındaki futbolcu, Fanatik'e konuştu.

Berkan Kutlu'nun açıklamaları şu şekilde:

“Takımdaşlık çok iyiydi. Aile ortamı vardı. Bütün bunları üst üste koyduğumuzda şampiyon olmamamız için bir neden yoktu bence. İlk şampiyonluk sevincim. Çok güzel bir duyguymuş. O an geldiğinde ancak anlıyorsunuz. Bunu yaşamayan bilemez. Çok farklı bir duygu şampiyonluk. O anda her şeyi bir kenara bırakıp çocukluğundan bugüne kadar yaşadıklarını, hangi evrelerden geçtiğini aklından geçiriyorsun.”

Berkan Kutlu

"ÇALIŞARAK HER ŞEY MÜMKÜN"

“Kendimi geliştirmek için çok çalışıyorum. Beni tanıyanlar bilir. Hiç pes etmeyeceğim. Bu mücadelemi sürdüreceğim. İyi hissediyorum. Çok çalışıyorum. Hayatımda Kobe Bryant’ın ‘Sahaya adımını attığın zaman yapman gerekeni yap’ mantalitesini (The Mamba Mentality) uygulamaya çalışıyorum. Rekabetten de korkmuyorum. Ekip olarak her gün ‘Nasıl daha iyi olabiriz’i gerçekleştirmek için uğraşıyoruz. Her gün daha iyi olma yolundayız. Çalışarak her şeyin mümkün olabileceğine inanıyorum. Ben Alanya’ya geldiğimde 8. orta saha oyuncusuydum. Bir senede birinci orta saha olmayı başardım.”

"OYUNU GELİŞTİRMEK GEREKLİ"

“İnşallah yeni sezon rekabetli geçer. Sonunda şampiyon biz oluruz. Çünkü artık ligin değeri çok düştü. Ligin değerinin artması için de rekabetçi olması, güzel olması, adil olması lazım. Ülkenin de buna ihtiyacı var. Çünkü başta hakemler olmak üzere çok farklı şeyler konuşuluyor. Artık sahaya odaklanmamız gerekir. Oyunu nasıl geliştiririz, futbolu nasıl daha yukarıya taşırız, gelecek jenerasyonlara daha iyi bir futbol nasıl bırakırıza kafa yormamız gerekir.”

"KİMSE BEKLEMİYORDU"

“Tabii ki ben de bitiricilik yönümü geliştirmek için uğraş veriyorum. Sağ ayağımı geliştirmeye çalışıyorum. Galatasaray gibi bir camiada futbolcu olarak her gün bir adım öne atmalısınız. Rekabet ortamında ayakta kalmanın yolu kendini geliştirmekten, çok çalışmaktan geçiyor. Fenerbahçe ile oynadığımız ilk maç, bizim için sezonun dönüm maçı oldu. O maçtan sonra rakiplerimize psikolojik olarak büyük bir üstünlük sağladık. İkincisi ise hiç kimse Barış ile benim böyle bir çıkış yapacağımızı beklemiyordu. Bu çıkış, hem benim hem de Barış adına çok çalışmamızın bir anlamda karşılığı oldu. Son Fenerbahçe maçında ise statta müthiş bir atmosfer vardı ve o atmosferde kazanmak çok farklı bir duyguydu.

"DEPLASMAN BENİ MOTİVE EDER"

“Ben olumsuzluktan besleniyorum. Rekabet atmosferini seviyorum. Rakip taraftarların tezahüratları benim işime daha çok odaklanmamı sağlıyor. Bunun en büyük örneğini Kadıköy’de Fenerbahçe ile oynadığımız maçta yaşadık. 40 bin rakip taraftarın kendi takımını desteklediği ortamda kazanıp, şampiyonluk yolunda kendimize büyük bir avantaj sağladık. Zaman zaman sosyal medyada övgü ve eleştiriler oluyor. Bunlar beni her zaman daha güçlendirdi. Bir söz vardır. ‘Seni öldürmeyen güçlendirir diye’, bende de aynen bu şekilde oldu.”