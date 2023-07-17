Galatasaraylı futbolcu Angelino: 'Takımın vazgeçilmez parçası olmak istiyorum'

Yayınlanma: 17.07.2023 - 16:54

Güncelleme: 17.07.2023 - 16:58

Galatasaray'ın yeni transferi Angelino, Avusturya kampında açıklamalarda bulundu.

İspanyol futbolcunun açıklamaları şu şekilde:

"Galatasaray'a transfer sürecim biraz uzun sürdü. Kulüplerin pazarlıkları nedeniyle süreç uzadı. Ben çok istekliydim. Erden Bey çok mücadele etti. Onların bu emeklerine sahada karşılık vereceğim."

"SÜPER LİG'DE ÇOK TANIDIK VAR"

"Galatasaray'a transferin ailem için de iyi olacağını düşünüyorum. Harika bir taraftar grubunun önünde oynayacağım. Onlara şimdiden teşekkür ediyorum."

"Süper Lig'den çok tanıdık var. Derbileri biliyorum. Taraftar desteğini biliyorum. Çok iyi oyuncular Türkiye'de oynadı, bazıları arkadaşlarımdı. Konuştuğum herkes ne kadar büyük takımlar olduğunu, ne kadar büyük bir lig olduğunu anlattı."

"VAZGEÇİLMEZ OLMAK İSTİYORUM"

"Stadyumda, taraftarlarımızın karşısında oynayacağım ilk resmi maçımı iple çekiyorum."

"Adaptasyonu sağlayıp bir an önce kendimi göstermek ve bu takımın vazgeçilmez parçası olmak istiyorum."

"EN RAHAT OLDUĞUM YER..."

"Farklı pozisyonlarda oynadım. En rahat olduğum yer, dörtlü savunma. Daha rahat oyun kuruyorum. Hücum yönünde güçlüyüm."

"Okan Buruk'u futbolculuk döneminde izleyemedim. Antrenmanda topu kontrol edişinden bile ne kadar iyi olduğunu görüyorum. Başakşehir'in başında olduğu dönemde rakip olmuştuk."

"ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUZ"

"Şampiyon olmak ve kupa kaldırmak istiyoruz. Avrupa'da ileriye gitmeye çalışmalıyız. Takımda çok iyi oyuncular var. Şampiyonlar Ligi'nde ve Avrupa'da daha iyi yerlere gelmek için sıkı çalışmalıyız."