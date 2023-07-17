Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan transfer açıklaması

Yayınlanma: 17.07.2023 - 17:44

Güncelleme: 17.07.2023 - 17:44

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, beIN Sports'a özel açıklamalarda bulundu.

Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

"Bu sene geçen seneye göre daha hızlı yol almamız gereken bir sene çünkü Şampiyonlar Ligi ön elememiz var. Tatil süresi de daha hızlı oldu ve oyuncular hızlı bir şekilde oynamaya başladı. Yarın oynayacağımız maç bizim için daha etkili olacak. Oyuncuları mental olarak hazırlamak önemliydi. Bunu hazırlık maçlarında gördüm. Bu sene Türkiye Ligi'nin dışında Şampiyonlar Ligi'nde de olmak istiyoruz. Kafa olarak da fizik olarak da buna hazırız."

Okan Buruk

"MORUTAN ADAPTE OLDU"



"Barış Alper fiziksel olarak becerileri olan bir oyuncu. Formayı almak için çok çalışıyor ve ligi çok iyi bitirdi. Bu sene bizim için çok önemli bir oyuncu olacak. Arkadaşları ile ilişkisi de çok iyi."

"Morutan da kendini göstermeyi başardı. Hazırlık maçlarında takıma iyi adapte oldu. İnşallah ondan da faydalanırız bu sezon."

"İKİ TAKIMIN DA ÇOK ÜSTÜNDEYİZ"

"Şampiyonlar Ligi ön elemesi zor olan bölüm. Grup maçlarına hazırlanmak daha farklı oluyor. Ön elemelerde rakiplerinizin ne durumda olduğu pek belli olmuyor. Örneği rakiplerimizden birinin ligi devam ediyor, sentetik bir sahada oynuyorlar. Rakiplerimizin ikisi de gelebilir, artık ne çıkarsa. İki takımın da çok üstündeyiz."

"Biz Şampiyonlar Ligi'ni çok istiyoruz, oyuncularım çok istiyor. Galatasaray'ın genlerinde olan bir durum bu. Amacımız tekrar bu seviyeye gelebilmek. Çok güçlü bir taraftarımız var, onlara güveniyoruz."

"BENİM İÇİN BİR HAYALDİ"



"Türkiye'de Avrupa kupalarına katılacak 4 önemli takım var, iyi kadrolar var. Ligde bizi zorlu bir sezon bekliyor ama geçen seneden farklı olacağını düşünmüyorum. İyi oyuncular alabilirsiniz ama takım olabilmek farklı bir şey, bizim de bunu devam ettirmemiz gerekiyor."

"Ben Galatasaray'ın başına geçmeyi hep çok istedim, hayal ettim. Florya'da teknik direktör odasına çıktığımda yaşayacağımız tecrübeleri hep hayal ettim. Allah bunu bana nasip etti. Benim için bir hayaldi."

"YENİ HAYALLER DÜŞÜNME ZAMANI"

"Artık yeni hayaller düşünme zamanı. Yeni hayallerden Şampiyonlar Ligi'nden geçiyor."

"Her oyuncumla empati yapan biriyim. Herkes birbirini çok sevdi. Karakter analizi yaptırıyoruz, oyuncuların birbirine olan uyumu başarı gelince anlam kazanıyor. Çok büyük krizler de yaşamadığımız bir sezon geçirdik. Kaptan olmayıp kaptanlık yapan oyuncularımız oldu. Icardi, Mata, Mertens, Sergio, Torreira gibi..."

"BENİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR ANDI"

"Çok omuzlara alınmayı seven biri değilim ama Mauro'nun beni omzuna aldığı an, benim için önemli bir andı. Hepimiz şampiyonluk sevinci yaşıyorduk ve güzel anılar elde ettik."

"Fenerbahçe'nin puan kaybettiği Giresun maçından sonra 'Tamam artık' diyebildik. Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-0 yendiğimiz maçta elde ettiğimiz psikolojik üstünlük de önemliydi. Son derbide de ne kadar hak ettiğimizi ve ne kadar üstün olduğumuzu göstermiş olduk."

"ROTASYON YAPMAMIZ GEREKECEK"

"Geçen sezon sakatlık anlamında da iyi bir sezon geçirdik. Genel olarak çok büyük sakatlıklar yaşamadık. 14 maçlık galibiyet serisinin milli ara ile bölünmesine rağmen devam etmesi önemliydi. Bu sezon rotasyon yapmamız gerekecek. Yorgunluk seviyesine göre karar alacağız. Genelde çok rotasyon yapmayı sevmem ama mental olarak bizi taşıyabilecek oyuncuları kullanmamız bizim için önemli olacak."

"Fenerbahçe karşısında aldığımız 3-0'lık derbi galibiyeti, şampiyonluk kutlamalarının keyfini 2'ye 3'e katladı. Ailemle birlikte çok güzel anlar yaşadık."

"MAURO ICARDI HENÜZ BELLİ DEĞİL"



"Oyuncularımızı çok gönderme taraftarı değilim ama teklifler var. Angelino ve Halil aramıza katıldı. En az 3 oyuncu daha kadromuza katmak istiyoruz."

"Mauro'nun durumu henüz belli değil. Yakınız ama direkt olarak bir süre veremiyoruz."

"RASHICA İLE İLETİŞİMİMİZ DEVAM EDİYOR"



"Mauro ile mesajlaşmaya devam ediyoruz. Ailesi onun için çok önemli. Aile, her şeyin üstünde."

"Rashica ile de iletişimimiz devam ediyor, onu da kadromuzda istiyoruz. Bakalım, göreceğiz."

KEREM DEMİRBAY, BAKAMBU, PAREDES AÇIKLAMASI



"Kulüplerin kazandığı paralar geçmişin çok altında. 1 liranın bile değeri var artık kulüpler için. Çok acele etmiyoruz ama ne kadar erken kadromuz şekillenirse o kadar iyi."

"Orta sahada güçlü oyuncularımız var ama biz her ihtimali göz önüne alıp geniş bir kadro kurmak istiyoruz. Forvet için de belirli isimler geldi gündemimize. Listemiz uzun, çalışmaya devam ediyoruz."

"BOEY VE NELSSON İLE DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"

"Boey ve Nelsson ile devam etmek istiyoruz. Şampiyonlar Ligi hedefimiz var ve bu hedef oyuncuların takımda kalması ile gerçekleşebilir. Burada karar verici olan Galatasaray, her şey bizim kontrolümüzde."

"Gelecek sezon da tutkulu bir oyun sergilemek için geçen sezonki oyunumuzu devam ettirdik. Bir oyun felsefemiz var ve doğru bir şekilde onu sahaya yansıtmak istiyoruz. Bu oyuna devam edeceğiz."

"EN ÖNEMLİSİ OĞLUMUN SEVİNMESİ"



"Taraftarın oyuna verdiği destek çok önemli. Derbilerde büyük katkı gösterdiler bize, onların oyuna dahil olması çok önemli. Galatasaray bestelerinin hepsi çok özel. Beste olmasa da bu sezon 'Aşkın Olayım' çok öne çıktı Icardi ile birlikte."

"Ali Yiğit ile ilgili zor bir sürecimiz oldu. Benim için çok önemli onun mutlu olması. Galatasaray'ın şampiyonluğunda beni sevindiren birçok şey var ama en önemlisi oğlumun sevinmesi."

"AŞK, KUPA, TUTKU"

"Galatasaray'ı 3 kelime ile nasıl özetlersiniz?"

Okan Buruk: "Aşk, kupa, tutku."

"İNŞALLAH İSTENEN LİG KURULUR"



"4 büyük takımın hedeflerinden biri her zaman Avrupa kupası kazanmak olmalı. Şampiyonlar Ligi zor bir hedef ama Avrupa Ligi ve Konferans Ligi, Türk takımları için uygun ligler. Transfer görüşmelerinde oyunculara Galatasaray'a yeniden Avrupa kupası kazandırmak istediğimizi söylüyor Erden bey. Hedefleri büyük tutmakta fayda var."

"Galatasaray hep oyuncu yetiştirmiş ve oynatmıştır. Ben de kendimden öncekileri görerek oraya çıkmıştım. Ben de genç oyuncularımıza bu mesajı vermek istiyorum. Geçen sezon 24 oyuncu bizimle antrenman yaptı. Yeterince süre veremedik ama bizimle beraber antrenman yapmaları, yemek yemeleri mental olarak onları hazırlıyor."

"2. takım projemiz vardı ama maalesef olmadı. Oluyor galiba diye heyecanlanmıştım ama 2. ve 3. Lig kulüpleri istemedi sanıyorum. Sayın Büyükekşi'nin bu anlamda bir projesi vardı. İnşallah istenen lig kurulur ve biz de oyuncularımızı 2. takımımızda oynatabiliriz."