Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nun maliyetini açıkladı

Yayınlanma: 16.07.2023 - 08:29

Güncelleme: 16.07.2023 - 08:29

Galatasaray, Halil Dervişoğlu transferinin detaylarını açıkladı.



Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada Brentford'a 500 bin euro bonservis verileceği belirtilirken Halil'e de 4 yıllık sözleşme imzalatıldığı ifade edildi.



İşte açıklama:



"Profesyonel futbolcu Halil İbrahim Dervişoğlu ve kulübü Brentford FC Limited ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne net 500.000 Euro tutarında transfer ücreti ödenecektir.



Futbolcu ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 4 sezon için sözleşme imzalanmıştır. Buna göre, futbolcumuza 2023-2024 sezonu için net 20.000.000 TL sezonluk ücret ödenecek olup, sonraki sezonlarda ödenecek ücretler TÜİK'in açıklayacağı TEFE-TÜFE oranında artış yapılarak belirlenecektir."



"EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM"

İmza sonrası açıklamalarda bulunan Halil Dervişoğlu, "Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bu büyük camianın tekrardan bir parçası olmaktan mutluyum. Geçen sene takım çok iyi bir sezon geçirdi. Bu sezon benim katkımla inşallah çok güzel bir sezon olacak. Çok mutluyum." ifadelerini kullandı.



Milli oyuncu, sarı kırmızılı takımda 21 numaralı formayı giyecek.