Berkan Kutlu: "Hırslandık ve kazandık"
Süper Lig'in 7. haftasında oynanan ve Galatasaray'ın Göztepe'yi 2-1 yendiği maçın ardından genç yıldız Berkan Kutlu önemli açıklamalarda bulundu.
Galatasaraylı Berkan Kutlu, Göztepe karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu
Karşılaşmayı değerlendiren Berkan Kutlu "Takım arkadaşlarımı tebrik ederim. İlk yarı da kötü oynamadık, bir hata oldu ve golü yedik. İkinci yarı hırslandık ve kazanmak istedik. İyi mücadele ettik. Telaşa kapılmadık, coşkulu oynadık ve skoru yakaladığımız için mutluyuz." dedi.
Berkan Kutlu "Marsilya maçına iyi hazırlanacağız. Sonrasında da Rizespor maçı var. İyi çalışacağız, neticeleri göreceğiz." derken; "Kerem Aktürkoğlu her gün üstüne koyuyor. Onu seviyorum." diyerek sözlerini noktaladı.
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