Galatasaray'da Fernando Muslera'ya eleştiriler devam ediyor!
Galatasaray'da beklenen performansın altında kalan Fernando Muslera, bir kez daha eleştiri tahtasına yatırıldı.
Galatasaray'ın yıldız isimlerinden olan Fernando Muslera'ya Göztepe maçında yenen golün ardından eleştiri geldi. Ndiaye'nin attığı golde ceza alanı dışına kadar açılan ve topa elle müdahale ettikten sonra pozisyonun golle sonuçlanması sonrasında kırmızı karttan kurtulan tecrübeli eldivenin performansı bir kez daha sorgulandı.
Önder Özen, Uruguaylı kalecinin bu sezon önceki senelere göre düşüşte olduğunu belirtirken, "Muslera'daki düşüşü anlamak mümkün Golde hata Luyindama'da ama ne olursa olsun zamanlama hatasıyla adımlarını dışarı attı. Hem pozisyon hatası, hem zamanlama hatası." yorumunu yaptı.
Rıdvan Dilmen de tecrübeli kalecinin sezona iyi bir giriş yapamadığını vurgularken, "Muslera, Türkiye'ye gelen en büyük kalecilerden bir tanesi. Ancak bu sezon iyi değil." dedi.
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