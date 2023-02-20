Berkan Kutlu ile Emre Taşdemir, formalarını bağışladı
Spor Toto Süper Lig ekibi Galatasaray'da Berkan Kutlu ile Emre Taşdemir, depremzedeler için formalarını bağışladı.
Galatasaraylı futbolcular Berkan Kutlu ile Emre Taşdemir, formalarını depremzedeler için sarı-kırmızılı kulübün müzayedesine hediye etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, Berkan Kutlu'nun milli takım formasını, Emre Taşdemir'in ise gol sevinci yaşadığı VavaCars Fatih Karagümrük maçında giydiği formayı açık artırma ile satılması amacıyla kulübe bağışladığı belirtildi.
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