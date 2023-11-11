Berkan Kutlu'nun takımı tek golle güldü!
Milli futbolcu Berkan Kutlu'nun takımı Genoa, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 12. haftasında kendi sahasında ağırladığı Hellas Verona'yı 1-0 mağlup etti.
İtalya Serie A'nın 12. hafta maçında Genoa ile Hellas Verona karşılaştı. Comunale Luigi Ferraris Stadyumu'nda oynanan maçı Genoa 1-0 kazandı.
Genoa'ya galibiyeti getiren golü 44. dakikada Radu Draguşin getirdi.
BERKAN KUTLU FORMA GİYMEDİ
Ev sahibi Genoa'da forma giyen milli oyuncu Berkan Kutlu, karşılaşmada süre almadı.
Bu galibiyetle birlikte Genoa, puanını 14'e yükseltti. Arka arkaya beşinci mağlubiyetini alan Hellas Verona kötü serisini sürdürerek 8 puanda kaldı.
Önümüzdeki maç haftasında Genoa, Frosinone deplasmanına gidecek. Hellas Verona sahasında Lecce'yi ağırlayacak.
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