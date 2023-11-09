Kararları tartışma yaratmıştı: Galatasaray'dan hakem harekatı!
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu dördüncü maçında deplasmanda karşılaştığı Bayern Münih'e 2-1 mağlup olan Galatasaray'ın, maçın hakem Antonio Nobre'yi şikayet edeceği ileri sürüldü.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Bayern Münih ile karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi 2-1 kaybeden sarı-kırmızılı takım, hakem kararlarına ciddi tepki gösterdi.
GALATASARAY ŞİKAYET EDECEK
Birçok tartışmalı pozisyonun yaşandığı maçın ardından Galatasaray yönetimi dikkat çeken bir karar aldı.
NTV Spor'un haberine göre; Galatasaray Kulübü, Bayern Münih maçının Portekizli hakemi Antonio Nobre ve VAR'daki hakemleri UEFA'ya şikayet edecek.
OKAN BURUK ELEŞTİRMİŞTİ
Okan Buruk maçın ardından hakem Nobre için "Burada konumuzu direkt olarak hakeme bağlamak istemiyorum. Oyuncularımı tebrik ediyorum Bayern Münih'e karşı oynayabileceğimiz oyunu oynadık. Davies'e ikinci yarı gösterilmeyen bir sarı kart var. 10 kişi kalsalar farklı olabilirdi. Yediğimiz ilk gol öncesi Barış'ın ayağına bir basma var" ifadelerini kullanmıştı.
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