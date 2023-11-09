Kararları tartışma yaratmıştı: Galatasaray'dan hakem harekatı!

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu dördüncü maçında deplasmanda karşılaştığı Bayern Münih'e 2-1 mağlup olan Galatasaray'ın, maçın hakem Antonio Nobre'yi şikayet edeceği ileri sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.11.2023 - 16:06
Kararları tartışma yaratmıştı: Galatasaray'dan hakem harekatı!
Abone Ol google-news

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Bayern Münih ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi 2-1 kaybeden sarı-kırmızılı takım, hakem kararlarına ciddi tepki gösterdi.

GALATASARAY ŞİKAYET EDECEK

Birçok tartışmalı pozisyonun yaşandığı maçın ardından Galatasaray yönetimi dikkat çeken bir karar aldı.

NTV Spor'un haberine göre; Galatasaray Kulübü, Bayern Münih maçının Portekizli hakemi Antonio Nobre ve VAR'daki hakemleri UEFA'ya şikayet edecek.

OKAN BURUK ELEŞTİRMİŞTİ

Okan Buruk maçın ardından hakem Nobre için "Burada konumuzu direkt olarak hakeme bağlamak istemiyorum. Oyuncularımı tebrik ediyorum Bayern Münih'e karşı oynayabileceğimiz oyunu oynadık. Davies'e ikinci yarı gösterilmeyen bir sarı kart var. 10 kişi kalsalar farklı olabilirdi. Yediğimiz ilk gol öncesi Barış'ın ayağına bir basma var" ifadelerini kullanmıştı. 


Antonio Nobre galatasaray Bayern Münih uefa şampiyonlar ligi hakem

İlgili Haberler

Alman basını Bayern Münih - Galatasaray maçını yazdı: 'Bayern, Münih'te deplasmanda oynadı'

Alman basını Bayern Münih - Galatasaray maçını yazdı: 'Bayern, Münih'te deplasmanda oynadı'
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki grubundan nasıl çıkar? İşte senaryolar...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki grubundan nasıl çıkar? İşte senaryolar...
Spor yazarları Bayern Münih - Galatasaray maçını yorumladı: 'Bayatlık hissi tabelanın tadını bozdu'

Spor yazarları Bayern Münih - Galatasaray maçını yorumladı: 'Bayatlık hissi tabelanın tadını bozdu'

En Çok Okunan Haberler