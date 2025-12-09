Berke Özer'den milli takım itirafı: 'Böyle bir şeyin içinde olmak...'

Fransa'da Lille forması giyen Berke Özer, beIN Sports'ta Seyhan Şaşko'nun sorularına yanıt verdi.

Berke Özer'in açıklamaları şu şekilde:

"Her şey yolunda. Özellikle son bir aydır takım ve bireysel performansım ile birlikte çok daha keyifli bir ortam var. Dördüncü aya girdik, alışma sürecini tamamladığımı düşünüyorum. Takım arkadaşlarım bana çok yardımcı oldu. Her geçen gün de daha da alışıp daha fazla keyif alıyorum futboldan."

"KEYİF ALDIĞIM BİR ORTAM VAR"

"Kolay olmadı özellikle İstanbul'dan ayrılmak. Orada alıştığımız bir hayat ama bu kararı vermem gerekiyordu. Özellikle ilk 2-3 ay zorlandım. Yalnız kaldım. O süreçte mental anlamda yorulduğum bir süreçti ama pes etmeden devam ettim. İyi ki böyle bir karar vermişim. Hem kulüpte hem de şehirde çok mutluyum. Burada olmaktan keyif aldığım bir ortam var."

"Eğer bana üç sene sorsanız, gülmezdim bile. O kadar söyleyeyim. Bugün geldiğimiz yerde şükrediyorum. Emekler verdik, fedakarlıklar yaptık.

"TRANSFER İ Ç İN UĞRAŞTIM"

"Eyüpspor'da güzel zamanlar geçirdim, güzel başarılar yakaladık. Gerçekten çok başarılı performans sergiledik. Yazın böyle bir durum olduğunda çok heyecanlandım. Kendim olarak da çok uğraştım. Bugün de burada olduğum için çok mutluyum."

"Arda Turan, Türk futbolunda çok büyük işler yapabilecek muhteşem bir teknik direktör."

ARDA TURAN VE SHAKHTAR DONETSK AÇIKLAMASI

"Çok yakından takip ediyorum. 10-15 günde bir konuşuyoruz. Çok zor bir iş yapıyor. Oraya gitmek, yeni bir savaşın, maceranın içine girebilmek çok büyük bir karardı. Lider özelliği olduğu için inşallah da şampiyon olacaklar. 10-15 gün önce beraberlik. Çok zor şartlarda çalışıyorlar. Kolay değil ama bahane olarak anlatmıyor ve sahip çıkıyor. Belki o da zorlanıyor ama etrafına yaydığı enerji, her zaman güçlü durması... Bunu çok iyi bir şekilde yaptığını düşünüyorum."

"Birçok haberler çıktı. Birçok tepki, yorumlar aldım. İşin gerçek boyutunda benim yaptığım bir şey yoktu. Sadece performans sergiledim.

Kulüp açısından bilmiyorum ama bana gelen bir şey olmadı, benim görüştüğüm kulüp olmadı. Sezonu bitirdiğimizde de yurt dışından belirli kulüplerle görüşmelerimiz oldu. Eyüpspor bırakmak istemediğini söyledi. Eyüpspor'la da çok farklı bir ilişkimiz var. Kendi kulübüm gibi, her zaman onların yanındayım. Onlar da beni bırakmak istemediklerini söylediler. Ben de oturdum ve düşündüm. Çok mutluydum kulübümde. İyi bir teklif gelene kadar bekledim. Neredeyse son gündü, böyle bir görüşme oldu. Burası herkesin hayali, çok büyük bir kulüp. Böyle bir teklif geldiğinde ben direkt başkanla konuştum. Biraz zorladı bizi. Olmama durumuna geldiği dönemler oldu. Her iki tarafın da mutlu olacağı şekilde böyle bir transfer gerçekleşti."

"ONLAR SAYESİNDE BURADAYIM"

"Taraftarla aram çok iyi. Fransa'nın en büyük taraftar gruplarından biri. Her maçımızı full oynuyoruz neredeyse. Gelmeden önce böyle bir şey beklemiyordum ama şu anda hayrandım."

Burak Yılmaz, Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı hakkında konuşan Berke:

"Daha çok kulüp içerisinde çok sevilen insanlar. Belki de benim buraya transfer olmamı, onların performansları sağladı. Bizleri en iyi şekilde temsil ettiler. Kulüp içerisinde çok seviliyorlar. Kulüp içerisinde çok anlattılar. Gün geçtikçe inşallah biz de onlar gibi olabiliriz burada."

"Muhteşem bir hoca ve çok iyi bir insan. İlk geldiğimden bu yana her konuda yardımcı oldu bana. "İlk geldiğinden bu yana desteğini her zaman hissettim."

"FARKLI OLABİLİRDİ"

"2-3 sene önceki kafa yapım ile şu anda çok büyük fark var. Fenerbahçe'den sonra bu konuda geliştim. Şu andaki kafam ile o dönemde olsam, farklı olabilirdi."

"Fenerbahçe gibi büyük bir camiada oynamak kolay değil, o yaşta oynamak kolay değil. Eleştirilerin olması çok doğal ama şu anda böyle düşünüyorum. O dönemde futbolu bırakmayı düşündüğüm dönem oldu. Kendinizi yetersiz buluyorsunuz. Çocukluğumdan bu yana Fenerbahçeliyim. Onun da duygusal baskısı oluyordu. 3-4 ay evden çıkmadığım oldu. Daha güçlü kalabilirdim en azından mental olarak. O zaman yaptığım hatalardan ders aldım. Şu anda aynı şeyleri yaşasam, daha dengeli, güçlü olabilirdim."

"Hayal kurmayı bıraktım. Hayatta yaşadığım şeyden keyif almayı öğrendim. Olduğum konumdan keyif alıp sahip olduğumla yetinmeyi öğrendim. Beklentiler ve hayaller, başaramadığınızda sizi sarsabiliyor. Büyük şeyler istiyor muyum? Elimdekiler bana yetiyor. Sahaya çıktığımda elimden geleni yapıyorum."

A MİLLİ TAKIM AÇIKLAMASI

"Böyle bir şeyin içinde olmak üzücü, oraya karşı yanıt vermek haddime değil. Milli takım çok başka bir yer. Benim yapmış olduğum bir hata var. Bedelini ödemediğim bir şey yok. Sonrasında yapılan bir açıklama var kabul etmeyeceğim bir açıklama. Milli takıma kırgınlığım yok ama tüm yaş kategorilerinde forma giydim, kim benim hakkımda kötü bir şey söylemiş? Yapılan açıklama beni çok üzdü. Birçok olay oldu, hangisinden sonra böyle bir açıklama yapıldı? Fransa'da da birçok yerde haber çıktı, burada da beni zora sokan bir açıklamaydı. Her zaman başarılı olmasını istiyorum milli takımın. Büyüklerimizden önce beni aramalarını ve kendi içimizde halletmek isterdim. Ben de hatamı anlayıp özür dileyip konuşabilirdim. Çok güzel bir fikstür çektik umarım başarılı oluruz."

"Milli takım ben olmasam bir şey kaybetmez ben kaybederim."

"KAVGA, TARTIŞMA OLMADI"

"Yine olsa yine yapar mıydım bilmiyorum ama o günün şartlarında yine yapardım. Ama bunu yapmadan önce kapı kapı dolaştım. Önce Mert abiye gittim. Oradaki kaleciler benden kat kat iyi. Önce Mert abiye gidip "Beni yanlış anlama abi ama kendimi değersiz hissedip bu kararı aldım" dedim. Uğurcan abiye gittim, Altay'la konuştum, hepsi bana destek oldular, böyle bir şeyin doğru olmadığını söylediler ama benim kararımdı. Montella ile konuştum, her zaman da benimle iletişimdeydi. Bugün de kendisiyle ilgili kötü bir şey düşünmüyorum. O gün almış olduğum karar psikolojimle ilgiliydi. Böyle sert bir açıklama beni çok üzdü. Kavga tartışma yoktu."

"Böyle bir açıklamaya çok şaşırdım. Nefret ve kin dolu bir açıklama beklemiyordum. Yaşanan kavga, ses yükselmesi gibi bir şey yaşanmadı. Böyle bir açıklama beni çok üzdü."

"HEP ONLARIN YANINDAYIM"

"Kim milli takımda olmak istemez? Ama şu an için tek düşündüğüm, milli takımın başarısı. İnşallah iki maçı geçip Dünya Kupası'na gideriz. Güzel bir kura çektik. Ben olayım ya da olmayayım, önemli olan milli takımın Dünya Kupası'na gitmesi ve başarılı olması. Her şeyimle onların yanındayım."

"Futbola başlama sebebim Volkan abi. Kendisine kaleciden öte bir karakterdir. 17 sene böyle bir kulüpte kalabilmek kaptanlık yapmak kolay değil. Hem duruşu hem karakteriyle çalışmaktan keyif aldığım insandır. Dünyadan Manuel Neuer diyebilirim."

"YORUMLARA TAKILMIYORUM"

"Yorumlara takılmıyorum, etkilenmiyorum artık. Başarmak istediklerim belli, onun için yapmam gerekeni yapıyorum. Doğru olanı yapmaya çalışıyorum. Yaşamadığımız baskı kalmadı (Gülerek)."

"Türkiye'de her maçtan sonra insanların yorumlarını görmekten, spor sayfalarının benim bir kurtarışımı paylaşmalarından çok mutlu oluyorum. Burada bir şey başarmak benim için mutluluk verici. İnsanların benim mutluluğumla mutlu olduğunu görmek benim en büyük motivasyonum. Onlara da çok teşekkür ediyorum."